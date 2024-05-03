Крупный бизнес в этом году уплатил почти 158 миллиардов налогов — Finance.ua

Крупный бизнес в этом году уплатил почти 158 миллиардов налогов Сегодня 16:16 — Казна и Политика

Крупный бизнес в этом году уплатил почти 158 миллиардов налогов

Крупные налогоплательщики в январе-апреле 2024 года уплатили 157,7 млрд грн в общий фонд государственного бюджета.

Об этом сообщает Центральное межрегиональное управление ГНС по работе с крупными налогоплательщиками.

Читайте также Стало известно, сколько налогов украинцы задекларировали из оффшорных компаний

«В целом, в течение января — апреля 2024 года плательщиками Центрального межрегионального управления ГНС по работе с крупными налогоплательщиками обеспечен сбор платежей в общий фонд государственного бюджета в размере 157,7 млрд гривен», — сказано в сообщении.

В разрезе основных налогов в январе-апреле 2024 года прирост по сравнению с соответствующим периодом прошлого года обеспечен по:

налогу на прибыль в 4,8 раза или +52,6 млрд грн (поступило 66,5 млрд гривен);

дивидендам, начисленным на акции (доли) хозяйственных обществ, в уставных капиталах которых есть государственная собственность +31,9 млрд грн (поступило 32,0 млрд гривен);

налогу на добавленную стоимость на 6,2% или +2,3 млрд грн (поступило 39,6 млрд гривен);

налогу на доходы физических лиц на 31,1% или +2,3 млрд грн (поступило 9,7 млрд гривен);

по акцизному налогу с произведенных в Украине подакцизных товаров на 28,6% или +1,8 млрд грн (поступило 8,3 млрд гривен).

Поступления единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование в январе-апреле 2024 года составили 13,9 млрд грн, что на 26,1% или на 2,9 млрд грн больше, чем за аналогичный период 2023 года.

Напомним, физические лица-предприниматели уплатили в государственный бюджет единого налога на сумму более 13,9 млрд гривен за первый квартал 2024 года, что на 5,17 млрд больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.