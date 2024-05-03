Крупный бизнес в этом году уплатил почти 158 миллиардов налогов — Finance.ua
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Крупный бизнес в этом году уплатил почти 158 миллиардов налогов

Казна и Политика
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Крупный бизнес в этом году уплатил почти 158 миллиардов налогов
Крупный бизнес в этом году уплатил почти 158 миллиардов налогов
Крупные налогоплательщики в январе-апреле 2024 года уплатили 157,7 млрд грн в общий фонд государственного бюджета.
Об этом сообщает Центральное межрегиональное управление ГНС по работе с крупными налогоплательщиками.
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«В целом, в течение января — апреля 2024 года плательщиками Центрального межрегионального управления ГНС по работе с крупными налогоплательщиками обеспечен сбор платежей в общий фонд государственного бюджета в размере 157,7 млрд гривен», — сказано в сообщении.
В разрезе основных налогов в январе-апреле 2024 года прирост по сравнению с соответствующим периодом прошлого года обеспечен по:
  • налогу на прибыль в 4,8 раза или +52,6 млрд грн (поступило 66,5 млрд гривен);
  • дивидендам, начисленным на акции (доли) хозяйственных обществ, в уставных капиталах которых есть государственная собственность +31,9 млрд грн (поступило 32,0 млрд гривен);
  • налогу на добавленную стоимость на 6,2% или +2,3 млрд грн (поступило 39,6 млрд гривен);
  • налогу на доходы физических лиц на 31,1% или +2,3 млрд грн (поступило 9,7 млрд гривен);
  • по акцизному налогу с произведенных в Украине подакцизных товаров на 28,6% или +1,8 млрд грн (поступило 8,3 млрд гривен).
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Поступления единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование в январе-апреле 2024 года составили 13,9 млрд грн, что на 26,1% или на 2,9 млрд грн больше, чем за аналогичный период 2023 года.
Напомним, физические лица-предприниматели уплатили в государственный бюджет единого налога на сумму более 13,9 млрд гривен за первый квартал 2024 года, что на 5,17 млрд больше, чем за аналогичный период прошлого года.
По материалам:
Finance.ua
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