Крупный бизнес уже уплатил в бюджет почти 585 млрд гривен — Finance.ua
Казна и Политика
13
Крупные налогоплательщики за семь месяцев уплатили в сводный бюджет 584,9 млрд грн, что составляет 49% всех поступлений страны за этот период. В ряде отраслей зафиксировано уменьшение уплаты налогов.
Об этом сообщает Государственная налоговая служба Украины.
Отмечается, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года прирост поступлений составляет 12,3%, или 64 млрд грн.
Наибольший рост обеспечен за счет:
  • налога и сбора на доходы физических лиц — +26,4 млрд грн (38,7%),
  • налога на добавленную стоимость — +18,5 млрд грн (13,9%),
  • акцизного налога — +14,2 млрд грн (26,3%).
«Несмотря на это, постоянные российские атаки продолжают негативно влиять на экономику. Предприятия испытывают разрушения, теряют цепи поставки, изменяют производственные процессы. Некоторые из них были вынуждены сменить местоположение или вообще прекратить деятельность. Это, в свою очередь, негативно отражается на декларировании и уплате налогов в бюджет», — отметила и. о. Главы ГНС Леся Карнаух.

В каких отраслях платят меньше налогов

В ряде отраслей налоговики фиксируют уменьшение уплаты налогов отдельными крупными плательщиками.
1. Транспорт, складское хозяйство, почтовая и курьерская деятельность:
54% крупных плательщиков уменьшили уплату на 11,2 млрд грн, в том числе:
  • части чистой прибыли — на 5,5 млрд грн или на 60,0%;
  • НДС — на 4,9 млрд грн, или на 46,7%.
2. Добывающая промышленность и разработка карьеров:
52% плательщиков уменьшили уплату на 14,8 млрд грн (на 38,1%), в т. ч.
  • рентной платы за пользование недрами — на 7,6 млрд грн, или на 44,6%;
  • НДС — на 4,1 млрд грн, или на 34,2%;
  • налога на прибыль — на 3,4 млрд грн или на 42,8%.
3. Поставка электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха:
48% плательщиков уменьшили уплату на 5,4 млрд грн, в том числе:
  • налога на прибыль — на 2,3 млрд грн, или на 42,8%;
  • части чистой прибыли — на 2,0 млрд. грн., или на 47,5%.
4. Перерабатывающая промышленность:
38% плательщиков уменьшили уплату на 6,8 млрд грн, в том числе:
  • налога на прибыль — на 3,0 млрд грн, или на 56,1%;
  • акцизного налога — на 2,6 млрд. грн, или на 17,3%.
5. Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов:
36% плательщиков уменьшили уплату на 10,1 млрд грн, в том числе:
  • НДС — на 3,7 млрд грн, или на 45,2%;
  • налога на прибыль — на 3,3 млрд грн, или на 51,7%.
Напомним, предприниматели, чей бизнес поврежден в результате войны, могут получить грант на восстановление до 16 млн грн.
Светлана Вышковская
БизнесНалоги
