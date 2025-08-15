Когда в Украине заработает открытый банкинг: что изменится для украинцев — Finance.ua
Когда в Украине заработает открытый банкинг: что изменится для украинцев

С 1 августа вступили в силу нормы главы 4 раздела IV Закона Украины «О платежных услугах», которыми внедряется концепция открытого банкинга. Нововведение позволяет банкам и финансовым учреждениям предоставлять информацию о счетах пользователей третьей стороне. Зачем приняли это изменение, как это повлияет на банковскую сферу, будут ли деньги украинцев в безопасности — разбираемся в статье Finance.ua.

Открытый банкинг: что он изменит для украинцев

Процесс перехода на новую модель довольно сложный, поскольку требует дополнительных ресурсов на обновления технической инфраструктуры. К тому же, есть и определенные законодательные ограничения. Несмотря на вступление в силу норм закона об открытии данных, до сих пор нет утвержденной технической спецификации API.
Нацбанку предстоит ее утвердить в течение 18 месяцев с момента вступления в силу Постановления «Положения об открытом банкинге в Украине» (вступило в законную силу 01.08.2025).
В Нацбанке сообщили, что сначала будут открыты API для доступа к счетам физических лиц, а затем — для ФЛП и юридических лиц.
Ожидается, что Open Banking будет полноценно заработать до 2027 года. Однако у некоторых учреждений — планы более смелые.
К примеру, Ощадбанк. Учреждение сосредоточено на обеспечении безопасного, стандартизированного и контролируемого обмена данными между поставщиками платежных услуг через специализированные интерфейсы (API). Этот этап планируется завершить до 1 января 2026 года.
«Параллельно мы изучаем возможность выступать в роли PISP (Payment Initiation Service Provider) и AISP (Account Information Service Provider) для своих клиентов, а также рассматриваем потенциал создания коммерческих API. Это позволит не только отвечать регуляторным требованиям, но и предложить новые сервисы, способствовать развитию финтех-экосистемы и расширению открытого банкинга в Украине», — рассказал директор департамента продуктов и технологий розничного бизнеса Ощадбанк Владимир Москаленко.

Что изменится для украинцев

Открытый банкинг упростит украинцам следующие процессы:
  • оплата покупок ― чтобы оплатить товар или услугу, не придется заходить в онлайн-банкинг;
  • кредитование ― кредитор может через API получить полную картину доходов и расходов из всех банков. Что быстрее, чем лично обращаться в каждый банк за выписками;
  • финансовое планирование — можно объединить в одном агрегаторе данные со всех счетов (в том числе и депозитных);
  • оптимизация затрат ― пользование сервисами, помогающими сгруппировать расходы со всех карт по разным категориям (сейчас для этого нужно вручную вводить данные).
В то же время, следует понимать, что подключение к открытому банкингу для украинцев добровольное. Без личного согласия счета гражданина не будут подключаться к единой системе. К тому же можно самостоятельно решать, какие карты подключать к единому интерфейсу.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Банки УкраиныФинтех
