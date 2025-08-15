НБУ пока не принял окончательного решения по изъятию монет номиналом 10 копеек — Finance.ua
Казна и Политика
2
Национальный банк Украины пока не принял окончательного решения об изъятии из наличного обращения монет номиналом в 10 копеек, но активно рассматривает эту возможность. С 29 июля по 7 августа 2025 года продолжалось общественное обсуждение предложения начать их постепенное изъятие с 1 октября 2025 года.
Об этом НБУ сообщил в ответ на запрос The Page.
Согласно плану, в случае одобрения будет прекращена чеканка монет этого номинала и их дополнительный выпуск в наличное обращение. При этом имеющиеся монеты будут оставаться законным платежным средством для принятия отдельного решения об их окончательном изъятии.
Банки Украины продолжат принимать 10 копеек населения и бизнеса для зачисления на счета или осуществления платежей. Однако после попадания в банки эти монеты не будут возвращаться в обращение, а будут передаваться в НБУ для перечисления и утилизации.
В торговой сети монеты 10 копеек и дальше можно будет использовать для расчетов: покупатели смогут платить ими, а продавцы — выдавать сдачу.
Цель изменений — сокращение расходов государства и участников наличного обращения на изготовление, транспортировку, хранение и обработку мелких монет.
В то же время Нацбанк не планирует изымать монеты номиналом 50 копеек, которых в обращении более 1,3 млрд. штук. На них сохраняется постоянный спрос, особенно в торговле, поэтому в 2025 году запланирована дополнительная чеканка 20 млн. новых монет этого номинала.
Напомним, в настоящее время в наличном обороте находится около 5,5 млрд шт. разменных монет:
  • 1,4 млрд шт. монет номиналом 50 копеек;
  • 4,1 млрд шт. монет номиналом в 10 копеек.
Ежегодно Национальный банк должен поддерживать обращение и подкреплять банки и сферу торговли и услуг разменными монетами. В частности, в 2025 году запланирована чеканка 20 млн новых монет номиналом 50 копеек, поскольку в этом требуется наличное обращение.
По материалам:
The page
НБУДеньги
