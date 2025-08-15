НБУ пока не принял окончательного решения по изъятию монет номиналом 10 копеек — Finance.ua

НБУ пока не принял окончательного решения по изъятию монет номиналом 10 копеек Сегодня 09:45 — Казна и Политика

НБУ пока не принял окончательного решения по изъятию монет номиналом 10 копеек

Национальный банк Украины пока не принял окончательного решения об изъятии из наличного обращения монет номиналом в 10 копеек, но активно рассматривает эту возможность. С 29 июля по 7 августа 2025 года продолжалось общественное обсуждение предложения начать их постепенное изъятие с 1 октября 2025 года.

Об этом НБУ сообщил в ответ на запрос The Page.

Согласно плану, в случае одобрения будет прекращена чеканка монет этого номинала и их дополнительный выпуск в наличное обращение. При этом имеющиеся монеты будут оставаться законным платежным средством для принятия отдельного решения об их окончательном изъятии.

Банки Украины продолжат принимать 10 копеек населения и бизнеса для зачисления на счета или осуществления платежей. Однако после попадания в банки эти монеты не будут возвращаться в обращение, а будут передаваться в НБУ для перечисления и утилизации.

Читайте также В Нацбанке рассказали, что планируют делать с монетами 50 копеек

В торговой сети монеты 10 копеек и дальше можно будет использовать для расчетов: покупатели смогут платить ими, а продавцы — выдавать сдачу.

Цель изменений — сокращение расходов государства и участников наличного обращения на изготовление, транспортировку, хранение и обработку мелких монет.

В то же время Нацбанк не планирует изымать монеты номиналом 50 копеек, которых в обращении более 1,3 млрд. штук. На них сохраняется постоянный спрос, особенно в торговле, поэтому в 2025 году запланирована дополнительная чеканка 20 млн. новых монет этого номинала.

Читайте также Пышный назвал вероятный тираж новой монеты

Напомним, в настоящее время в наличном обороте находится около 5,5 млрд шт. разменных монет:

1,4 млрд шт. монет номиналом 50 копеек;

4,1 млрд шт. монет номиналом в 10 копеек.

Ежегодно Национальный банк должен поддерживать обращение и подкреплять банки и сферу торговли и услуг разменными монетами. В частности, в 2025 году запланирована чеканка 20 млн новых монет номиналом 50 копеек, поскольку в этом требуется наличное обращение.

Подписывайтесь на рассылку Finance.ua о деньгах. Эта рассылка — важный помощник в разумном обращении с деньгами. Практические советы, проверенные сервисы, секреты экономии и заработка — 1 раз в 2 недели все на вашей почте. 🎯 Присоединиться можно здесь.

The page По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.