Более 2 тысяч коммунальных предприятий Украины работают убыточно — исследование

В 2024 году коммунальный сектор экономики сгенерировал 825 млн грн убытка. Отрицательный финансовый результат продемонстрировали 24% из почти 10 тысяч зарегистрированных предприятий.

По данным сервиса анализа рынков в реальном времени VKURSI Market BI , совокупный доход 9890 действующих в Украине коммунальных предприятий в 2024 году увеличился на 200 млрд грн по сравнению с 2023 годом и достиг 423 млрд грн.

В то же время, общий финансовый результат коммунального сектора экономики был отрицательным. Так, в 2024 году ущерб составил 825 млн грн.

Интересно, что в 2023 году прибыль коммунальной сферы составила 97 млрд грн. Такой выразительный контраст между показателями прибыли коммунальной сферы в 2023 и 2024 годах вызван не менее впечатляющим контрастом прибыли Киевского метрополитена. Так, в 2023 году предприятие получило прибыль в размере 101,7 млрд грн, а в 2024 году финансовый результат достиг 389 млн грн.

Из общего количества коммунальных предприятий 18 показали прибыль в диапазоне от 100 млн грн до 4,7 млрд грн, 222 получили от 10 млн грн до 100 млн грн, 40 отчитались об убытках от 100 млн грн до 1,7 млрд грн.

Таким образом:

33% коммунальных предприятий показали прибыль;

24% зафиксировали убыток;

43% не отобразили прибыль (некоторые коммунальные предприятия отчитываются в форме, которая содержит только доход, или не имеют целью получение прибыли).

ТОП-5 регионов-лидеров по самой большой совокупной прибыли вошли коммунальные предприятия Киева:

101 предприятие получило 8,9 млрд грн.

В Винницкой области 171 коммунальное предприятие получило 330 млн грн прибыли.

В Одесской области 237 предприятий аккумулировали 276 млн грн, в Сумской — 120 коммунальных предприятий задекларировали 243 млн грн, а в Черкасской области 122 предприятия вместе получили 159 млн грн прибыли.

Наибольшую прибыль коммунальные предприятия получили в сфере здравоохранения и социальной помощи — 3 млрд грн. В транспорте и логистике прибыль составила 1 млрд грн.

В сфере сделок с недвижимым имуществом предприятия задекларировали 221 млн грн, в финансовой и страховой деятельности — 48 млн грн, а в государственном управлении, обороне и социальном страховании — 37 млн грн.

Самые убыточные коммунальные предприятия занимаются водоснабжением, обслуживанием канализации и обращением с отходами — 3,1 млрд грн. В поставках электроэнергии и газа убытки составили 800 млн грн.

Коммунальные предприятия, работающие в строительстве, потеряли 500 млн. грн. А в сфере административного и вспомогательного обслуживания — 400 млн грн, а в информационных и телекоммуникационных услугах — 200 млн грн.

Справка Finance.ua:

Напомним, что 28 августа теряет силу Хозяйственный кодекс. Закон № 4196-IX о регулировании предпринимательской деятельности отдельных видов юридических лиц и их объединений в переходный период требует в течение переходного периода превратить государственные и коммунальные унитарные предприятия в акционерные общества или общества с ограниченной ответственностью.

Однако для коммунальных предприятий общины будут самостоятельно определять целесообразность трансформации. Имущество предприятий должно быть инвентаризировано и внесено в уставный капитал новых организационно-правовых форм. Речь также идет о запрете на создание новых коммунальных предприятий: только в форме ООО или АО.

