«Большая приватизация» превосходит финпомощь некоторых европартнеров — Finance.ua

«Большая приватизация» превосходит финпомощь некоторых европартнеров
Возобновление «большой приватизации» и приватизация национализированных российских активов — это работающий инструмент наполнения госбюджета и покрытия его дефицита.
Об этом в Facebook написала глава бюджетного комитета парламента Роксолана Пидласа, комментируя успешную приватизацию «Винницабытхим».
«С начала полномасштабного вторжения в бюджет поступило 15,8 млрд грн от приватизации, и в эту сумму не входит „Винницабытхим“ и другие национализированные российские активы, выручка от которых засчитывается в Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии — на восстановление Украины», — отметила она.
По ее словам, эта сумма «сопоставима с прямой бюджетной поддержкой от Франции и больше, чем мы получили, например, от Италии или Нидерландов в 2022—2025».
«Возобновление „большой приватизации“ увеличило поступление бюджета от продажи государственного имущества более чем в 3 раза — если в 2023 году бюджет получил 3,2 млрд грн, то в 2024 году — уже 9,9 млрд грн», — отметила глава комитета.
Самые дорогие объекты, нашедшие частного владельца — гостиница «Украина» (3 млрд грн) и ОГХК (3,9 млрд грн).
«Кроме того, очевидно, что бюджет получает косвенную выгоду — увеличение налоговых поступлений, когда предприятие начинает работать и развиваться», — добавила Пидласа.
