«Большая приватизация» превосходит финпомощь некоторых европартнеров — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

«Большая приватизация» превосходит финпомощь некоторых европартнеров

Казна и Политика
33
Возобновление «большой приватизации» и приватизация национализированных российских активов — это работающий инструмент наполнения госбюджета и покрытия его дефицита.
Об этом в Facebook написала глава бюджетного комитета парламента Роксолана Пидласа, комментируя успешную приватизацию «Винницабытхим».
«С начала полномасштабного вторжения в бюджет поступило 15,8 млрд грн от приватизации, и в эту сумму не входит „Винницабытхим“ и другие национализированные российские активы, выручка от которых засчитывается в Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии — на восстановление Украины», — отметила она.
Читайте также
По ее словам, эта сумма «сопоставима с прямой бюджетной поддержкой от Франции и больше, чем мы получили, например, от Италии или Нидерландов в 2022—2025».
«Возобновление „большой приватизации“ увеличило поступление бюджета от продажи государственного имущества более чем в 3 раза — если в 2023 году бюджет получил 3,2 млрд грн, то в 2024 году — уже 9,9 млрд грн», — отметила глава комитета.
Самые дорогие объекты, нашедшие частного владельца — гостиница «Украина» (3 млрд грн) и ОГХК (3,9 млрд грн).
«Кроме того, очевидно, что бюджет получает косвенную выгоду — увеличение налоговых поступлений, когда предприятие начинает работать и развиваться», — добавила Пидласа.
По материалам:
Економічна Правда
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems