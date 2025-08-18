Глава Минсоцполитики сказал, сколько переселенцев насчитывается в Украине — Finance.ua

Глава Минсоцполитики сказал, сколько переселенцев насчитывается в Украине Сегодня 09:29 — Казна и Политика

Глава Минсоцполитики сказал, сколько переселенцев насчитывается в Украине

В реестре внутренне перемещенных лиц сегодня насчитывается 4,4 млн человек, почти миллион из них получает социальное жилье.

Об этом сказал министр социальной политики, семьи и единства Денис Улютин во время рабочей поездки в Запорожскую область.

«В реестре ВПЛ сейчас 4,4 млн человек. Из них 900 тысяч — получают социальное жилье», — сказал министр.

Он отметил, что для него было крайне важно не просто с техническим визитом посетить прифронтовой регион, а услышать проблематику. В Запорожье он посетил управление Пенсионного фонда, который сейчас занимается всеми выплатами, обсудил вопросы по ВПЛ, в частности, необходимость приобретения жилья. Министр также побывал в центре реабилитации и протезирования военнослужащих.

«Плодотворная дискуссия была, многие вопросы проговорили. Один из главных, который поднимают ВПЛ, — это жилье. Мы все понимаем, что это наиболее проблемный и наиболее болезненный вопрос, требующий значительного ресурса, если мы хотим сделать сиюминутно и для всех. Правительство приняло программу, предусматривающую компенсацию первого взноса по кредиту. Также государство берет на себя комиссии банка», — сказал он.

Улютин уточнил, что жилищный фонд, который можно приобрести в рамках этой программы, должен быть не старше 20 лет с момента ввода в эксплуатацию.

По словам начальника Запорожской ОВ Ивана Федорова, в регионе зарегистрировано около 200 тысяч ВПЛ. В Запорожье есть 180 квартир в новостройках, которые можно приобрести, в частности, в рамках этой программы.

«ВПЛ — это значительный ресурс, это люди, которые могут развивать регион. Очень важно, чтобы они становились частью социума, поддерживали экономику. И 30% может дофинансировать именно территориальное общество, которое хочет, чтобы в нем оставались люди», — сказал он.

Федоров добавил, что местные власти изучают общественно полезные профессии, которые крайне важны для Запорожья и которым точно докомпенсируют 30%. Это, в частности, могут быть металлурги и врачи.

