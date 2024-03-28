Крупнейший производитель чипов искусственного интеллекта заявил, что нейросети полностью вытеснят разработчиков — Finance.ua

Крупнейший производитель чипов искусственного интеллекта заявил, что нейросети полностью вытеснят разработчиков 28.03.2024, 00:08 — Технологии&Авто

Крупнейший производитель чипов искусственного интеллекта заявил, что нейросети полностью вытеснят разработчиков

На конференции Nvidia GPU Technology Conference Дженсен Хуанг рассказал о своем видении будущих технологий. Один из вопросов касался игр, созданных с помощью искусственного интеллекта. Дженсен ожидает их появления в течение ближайших 5−10 лет.

Об этом написало издание Tom’s Hardware, цитируя руководителя Nvidia.

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До сего времени видеокарты использовались для воспроизведения игр с помощью растеризации, а в последнее время к ним добавилось аппаратное обеспечение трассировки лучей для повышения реалистичности изображения. Однако теперь фокус смещается на ИИ-процессоры, которые используются для создания все более масштабных и совершенных генеративных нейросетей — инструменты типа Stable Diffusion, ChatGPT, ChatRTX, Sora и многих других.

Хуанг видит будущее, в котором ИИ будет генерировать компьютерную графику. Следует обратить внимание на формулировку: именно генерация, а не рисование. Хуанг считает, что игры, полностью созданные ИИ, могут появиться в ближайшие 10 лет, а первые попытки, возможно, появятся уже через 5 лет.

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Отвечая на вопрос о возникновении видеоигр, где каждый пиксель генерируется искусственным интеллектом, Хуанг отметил, что уже через 5 лет мы увидим мир, где все меняется в реальном времени.

noworries По материалам:

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