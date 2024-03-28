Крупнейший производитель чипов искусственного интеллекта заявил, что нейросети полностью вытеснят разработчиков — Finance.ua
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Крупнейший производитель чипов искусственного интеллекта заявил, что нейросети полностью вытеснят разработчиков

Технологии&Авто
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Крупнейший производитель чипов искусственного интеллекта заявил, что нейросети полностью вытеснят разработчиков
Крупнейший производитель чипов искусственного интеллекта заявил, что нейросети полностью вытеснят разработчиков
На конференции Nvidia GPU Technology Conference Дженсен Хуанг рассказал о своем видении будущих технологий. Один из вопросов касался игр, созданных с помощью искусственного интеллекта. Дженсен ожидает их появления в течение ближайших 5−10 лет.
Об этом написало издание Tom’s Hardware, цитируя руководителя Nvidia.
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До сего времени видеокарты использовались для воспроизведения игр с помощью растеризации, а в последнее время к ним добавилось аппаратное обеспечение трассировки лучей для повышения реалистичности изображения. Однако теперь фокус смещается на ИИ-процессоры, которые используются для создания все более масштабных и совершенных генеративных нейросетей — инструменты типа Stable Diffusion, ChatGPT, ChatRTX, Sora и многих других.
Хуанг видит будущее, в котором ИИ будет генерировать компьютерную графику. Следует обратить внимание на формулировку: именно генерация, а не рисование. Хуанг считает, что игры, полностью созданные ИИ, могут появиться в ближайшие 10 лет, а первые попытки, возможно, появятся уже через 5 лет.
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Отвечая на вопрос о возникновении видеоигр, где каждый пиксель генерируется искусственным интеллектом, Хуанг отметил, что уже через 5 лет мы увидим мир, где все меняется в реальном времени.
По материалам:
noworries
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