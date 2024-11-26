Крупнейший немецкий производитель стали хочет сократить 5000 рабочих мест — Finance.ua

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Крупнейший немецкий производитель стали хочет сократить 5000 рабочих мест

Фондовый рынок
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Крупнейший немецкий производитель стали хочет сократить 5000 рабочих мест
Крупнейший немецкий производитель стали хочет сократить 5000 рабочих мест
Крупнейший немецкий производитель стали Thyssenkrupp Steel хочет сократить производственные мощности в Рурской области, уволить персонал и закрыть предприятие.
Об этом сообщает Spiegel.
К 2030 году планируется ликвидировать около 5 тысяч рабочих мест в производстве стали и в управлении сталелитейным подразделением. Еще 6 тысяч рабочих мест могут быть сокращены из-за продажи этого бизнес-сегмента.
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В частности, предполагается закрыть перерабатывающий завод в Кройцталь-Айхене в Зигерланде в Северном Рейне-Вестфалии и продать Hüttenwerke Krupp Mannesmann (HKM) в Дуйсбурге, где она имеет долю акций. Однако если продажа не состоится, HKM также угрожает закрытие.
В компании рассчитывают, что в результате такой оптимизации расходы на персонал удастся сократить на десять процентов в ближайшие годы.
Производственные мощности Thyssenkrupp Steel Europe (TKSE) при этом сократятся до 8,7−9,0 миллионов тонн стали в год. Для сравнения: на сегодняшний день металлургические заводы на Рейне и Руре, в которых работает почти 27 тыс. человек, рассчитаны на годовое производство 11,5 миллионов тонн.
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С помощью сокращений Thyssenkrupp хочет отреагировать на проблемы на рынке стали в Европе: сейчас заводы имеют лишь несколько заказов, например, от важной группы клиентов автомобильной промышленности. Отрасль страдает от избытка мощностей, не в последнюю очередь из-за увеличения дешевого импорта, особенно из Азии.
Как отмечается на сайте Thyssenkrupp, это международная промышленно-технологическая группа из около 98 тысяч сотрудников. Продажи компании в 2023/2024 финансовом году составили 35 миллиардов евро в 47 странах. Около 3900 сотрудников работают в области исследований и разработок по всему миру.
По материалам:
Укрінформ
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