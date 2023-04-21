Крупнейший немецкий банк анонсировал волну увольнений работников — Finance.ua

Крупнейший немецкий банк анонсировал волну увольнений работников Сегодня 19:13 — Фондовый рынок

Крупнейший немецкий банк анонсировал волну увольнений работников

Крупнейший банк Германии Deutsche Bank планирует сократить свой исполнительный совет с 10 до 9 членов и уволить сотрудников в некоторых отделениях, чтобы сэкономить средства.

Об этом сообщает Reuters.

Издание отмечает, что меры по сокращению расходов не повлияют на планы заменить заместителя исполнительного директора Карла фон Рора, который заявил, что не продлит свой контракт в качестве члена правления после октября.

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Исполнительный директор Deutsche Bank Кристиан Шевинг заявил также, что планируются дальнейшие сокращения рабочих мест.

Банк завершил свою фазу трансформации в конце 2022 года с улучшенным соотношением расходов и доходов, но по сравнению с другими европейскими банками у Deutsche Bank показатели хуже.

Крупнейший банк Германии, который должен обнародовать результаты за первый квартал 27 апреля, отказался назвать приблизительное количество сотрудников, которых планируют уволить.

Заметим, Deutsche Bank после 20 лет работы окончательно закроет центры программного обеспечения, находящиеся в Москве и Санкт-Петербурге.

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Весной 2022 года банк вывез из россии в Берлин около 700 сотрудников своих IT-центров.

Тем 500 сотрудникам, которые оставались работать, предложат уволиться в течение полугода с выплатой выходного пособия.

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