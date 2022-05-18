Deutsche Bank закрыл корсчета крупных российских банков — Finance.ua

Deutsche Bank закончил работать с рядом крупных российских банков и закрыл им корреспондентские счета.
Немецкий Deutsche Bank закрыл корреспондентские счета в евро ряда российских банков.
Об этом пишет российское издание РБК со ссылкой на источники на финансовом рынке.
Сообщается, что в середине марта 2022 года Deutsche Bank направил российским банкам уведомление о закрытии счетов 8 апреля. Фактически счета работали до 7 апреля включительно и были закрыты 20 апреля. По словам собеседника российского издания, решение затронуло многие крупные кредитные организации.
«Сейчас у Deutsche Bank осталось немного корреспондентских счетов в небольших российских банках, которые не привлекают к себе внимания, у которых мало операций», — заявил другой собеседник издания.
17 марта Национальный банк Украины обратился к китайским платежным системам China UnionPay и UnionPay International с призывом выйти из платежного рынка рф. В частности, НБУ призвал прекратить обслуживание всех операций с платежными картами China UnionPay и UnionPay International как на территории рф, так и выпущенных банками из рф за ее пределами.