В рф дефицит сырья для производства консервных банок — Finance.ua

В рф Росрыболовство зафиксировало дефицит белой жести для производства консервных банок — импортные поставки жести и банок в Россию сократились из-за санкций.
Об этом пишут «Известия» со ссылкой на протокол совещания у вице-премьера рф Виктории Абрамченко.
Теперь сырье ввозят преимущественно из Китая, хотя раньше у россии было несколько импортеров металла и тары. При этом российской белой жести не хватает.
До начала войны в Украине заводы обычно закупали материал для производства банок и готовую тару в Европе, Японии, Китае, а также внутри рф.
«С учетом санкций, импорт сейчас возможен только из КНР. На территории страны действуют несколько предприятий по производству белой жести для пищевой продукции. Но они могут не справиться с увеличением объема заказов», — отмечает президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман Зверев.
В «Рыбном союзе» добавили, что проблемы возникли из-за нарушения логистических цепочек на фоне введенных санкций.
«В нынешних реалиях производители вынуждены перенастроить логистические цепочки, найти альтернативные каналы поставки и новых партнеров. По данным союза, консервы прибавили в стоимости около 28%, если сравнивать апрель 2022 года с аналогичным периодом прошлого года. Сейчас цена банки шпрот в среднем составляет 116 руб., а кильки — 67 руб.», — говорится в статье.