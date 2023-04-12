Deutsche Bank окончательно поставил крест на российском рынке — Finance.ua

Deutsche Bank окончательно поставил крест на российском рынке Сегодня 13:10 — Фондовый рынок

Deutsche Bank окончательно поставил крест на российском рынке

На фоне массовых антироссийских санкций, введенных в связи с вторжением россии в Украину, немецкий Deutsche Bank закрывает свои центры разработки программного обеспечения в Москве и Санкт-Петербурге.

Как сообщает Financial Times , таким образом крупнейший кредитор Германии прекращает двадцатилетнюю зависимость от российской IT-экспертизы.

Как говорится в материале, Deutsche Bank еще не принял официальное решение о полном закрытии своих IT-операций в россии, однако, по словам сотрудников, этот шаг считается завершенным делом.

Франкфуртский банк предложил индивидуальное выходное пособие 500 IT-специалистам, все еще работающим в россии.

В середине марта 2022 года Deutsche Bank направил российским банкам уведомление о закрытии счетов 8 апреля.

Фактически счета работали до 7 апреля включительно и были закрыты 20 апреля. Решение коснулось многих крупных кредитных организаций.

По состоянию на 18 мая 2022 г. Deutsche Bank закрыл корреспондентские счета в евро ряда российских банков.

В начале войны в российском технологическом центре Deutsche Bank работало 1500 человек, которые отвечали за разработку и поддержку программного обеспечения для его глобального торгового бизнеса и основной корпоративной банковской системы.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

УНІАН По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.