Deutsche Bank окончательно поставил крест на российском рынке — Finance.ua
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Deutsche Bank окончательно поставил крест на российском рынке

Фондовый рынок
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Deutsche Bank окончательно поставил крест на российском рынке
Deutsche Bank окончательно поставил крест на российском рынке
На фоне массовых антироссийских санкций, введенных в связи с вторжением россии в Украину, немецкий Deutsche Bank закрывает свои центры разработки программного обеспечения в Москве и Санкт-Петербурге.
Как сообщает Financial Times, таким образом крупнейший кредитор Германии прекращает двадцатилетнюю зависимость от российской IT-экспертизы.
Как говорится в материале, Deutsche Bank еще не принял официальное решение о полном закрытии своих IT-операций в россии, однако, по словам сотрудников, этот шаг считается завершенным делом.
Франкфуртский банк предложил индивидуальное выходное пособие 500 IT-специалистам, все еще работающим в россии.
В середине марта 2022 года Deutsche Bank направил российским банкам уведомление о закрытии счетов 8 апреля.
Фактически счета работали до 7 апреля включительно и были закрыты 20 апреля. Решение коснулось многих крупных кредитных организаций.
По состоянию на 18 мая 2022 г. Deutsche Bank закрыл корреспондентские счета в евро ряда российских банков.
В начале войны в российском технологическом центре Deutsche Bank работало 1500 человек, которые отвечали за разработку и поддержку программного обеспечения для его глобального торгового бизнеса и основной корпоративной банковской системы.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
УНІАН
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