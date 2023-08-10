Крупнейший итальянский банк готов прекратить работу на территории россии — Reuters Сегодня 19:45 — Фондовый рынок

Крупнейший итальянский банк готов прекратить работу на территории россии — Reuters

Крупнейший итальянский банк Intesa Sanpaolo близится к одобрению москвы на передачу своего российского бизнеса в местное управление.

Об этом сообщает Reuters.

В прошлом Intesa заявляла, что работает над «выбором контрагентов», чтобы передать им свой российский бизнес, но не раскрывала прогресса в этом вопросе.

Законы, введенные москвой после того, как она вторглась в Украину в феврале прошлого года, требуют одобрения президента для таких банков как Intesa для продажи своего местного бизнеса. Указ, подписанный в августе прошлого года владимиром путиным, предоставил ему право выдавать специальные разрешения на проведение определенных соглашений.

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Окончательное одобрение все еще ожидается, и нет уверенности, что оно будет предоставлено, сказал анонимный источник

Intesa обслуживает корпоративных клиентов в россии, где до начала войны работало около 980 сотрудников в 28 филиалах. Банк приостановил новое финансирование российских клиентов и новейшие инвестиции в российские активы, когда началась война.

Под давлением европейских органов банковского надзора, требующих разорвать связи с россией, Intesa работает над сокращением своих рисков, включая трансграничные кредиты.

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В конце июня Intesa имела 700 млн евро в виде трансграничных кредитов российским клиентам за вычетом резервов и экспортных кредитных гарантий, что на 77% меньше, чем в прошлом году. Местные кредиты составляли 100 млн евро, что на 66% меньше, чем годом ранее. В целом на россию приходится только 0,2% клиентских кредитов по всему банку.

Intesa с прошлого года пытается разорвать связи со своим местным бизнесом, но ударившие по потенциальным покупателям западные санкции усложнили выход европейских банков, в том числе UniCredit и австрийского Raiffeisen Bank из россии.

российские СМИ ранее сообщали о возможных вариантах выхода, в том числе о возможном переходе в местное управление во главе с главой Intesa russia Антонио Фаллико.

Зеленый свет для Intesa может привести к аналогичным одобрениям для других кредиторов, все еще остающихся в россии, которые все больше находятся под давлением Европейского центрального банка, чтобы сократить свое присутствие, несущее репутационные и финансовые риски.

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