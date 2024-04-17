Крупнейший банк Китая отказался принимать платежи из россии в юанях — Finance.ua
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Крупнейший банк Китая отказался принимать платежи из россии в юанях

Фондовый рынок
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Крупнейший банк Китая отказался принимать платежи из россии в юанях
Крупнейший банк Китая отказался принимать платежи из россии в юанях
Крупнейший банк Китая ICBC и еще четыре — China Citic Bank, Industrial Bank, Bank of Taizhou и Bank of China — прекратили прием платежей из россии в юанях.
Об этом «Известиям» рассказали источники в российском бизнес-сообществе.
Ситуация резко ухудшилась в конце марта — 80% транзакций стали возвращаться отправителям, отмечают собеседники издания.
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Платежи, идущие в Китай, сначала долго висят, затем клиента просят заполнить дополнительные анкеты, начинается проверка, затем приходит отказ в проведении сделки без объяснения причины, говорят участники рынка.
Проблема с переводом юаней в Китай ограничивает импорт оборудования в апреле, отметил один из собеседников издания.
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В декабре прошлого года президент США Джо Байден разрешил американскому Минфину вводить вторичные санкции против компаний и финансовых организаций третьих стран за сотрудничество с россией.
Сначала китайские банки отказались принимать платежи из россии в долларах, поскольку они отслеживаются в США. Но уже в январе несколько кредитных организаций отказались от транзакций в юанях.
По материалам:
Forbes.ua
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