Китайский юань теряет позиции среди мировых резервных валют — Finance.ua

Китайский юань теряет позиции среди мировых резервных валют Сегодня 12:48 — Валюта

Китайский юань теряет позиции среди мировых резервных валют

Китайский юань не закрепился как мировая резервная валюта — его доля в мировых валютных резервах упала до самого низкого уровня за три года.

Постепенное, но постоянное падение с начала 2022 года отражает обеспокоенность международного сообщества относительно инвестирования в Китай, которая проявляется в огромном оттоке иностранного капитала с китайских рынков акций и облигаций в 2023 году, сообщает Reuters

Последние данные Международного валютного фонда о структуре валютных резервов показывают, что из мировых валютных резервов в размере 11,45 триллиона долларов США, по которым известна валютная разбивка, на конец 2023 года только 2,29% было в юанях.

Это самая низкая доля четвертого квартала 2020 года и существенно ниже пика в 2,83% в первом квартале 2022 года.

Центральные банки по всему миру сокращали запасы юаней в каждом из последних семи кварталов. Почти за два года доля юаней в их валютных резервах сократилась на пятую часть.

Майкл Кехилл, валютный стратег Goldman Sachs в Лондоне, отмечает, что государственные облигации Китая больше не предлагают руководителям резервных фондов такую ​​премию к прибыли, как облигации развитых стран, как это было, когда МВФ впервые включил юань в свои данные Cofer в 2016 году.

Не случайно, что резервные позиции китайской валюты начали сокращаться в первом квартале 2022 года, когда союзник Пекина россия вторглась в Украину. «Вполне возможно, что геополитика сыграла определенную роль», — говорит Кехилл.

В конце 2021 года россия была крупнейшим владельцем резервов в юанях, имея около трети всех международных резервов, номинированных в юанях, по данным аналитиков ING. Москва сократила этот запас после вторжения, поскольку ей пришлось продать резервы для финансирования дефицита бюджета.

С другой стороны, некоторые меньшие страны за пределами 149 стран, включенных в набор данных Cofer МВФ, вполне возможно, увеличили деноминированную в юанях долю своих валютных резервов за последние пару лет. Трудно точно измерить потоки валютных резервов, но, как отмечает ING, общая картина ясна: юань является одной из двух валют вместе с евро, доля которых в мировых валютных резервах сократилась в течение 2022 года.

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Данные МВФ Cofer показывают, что первая доля зарегистрированных валютных резервов в юанях в конце 2016 составила 1,08% и почти утроилась до пика в 2,83% в начале 2022 года.

В номинальном выражении валютные резервы, деноминированные в юанях, начинались с $90,8 млрд и достигли максимума в $337,3 млрд в конце 2021 года. К концу 2023 года они составляли $261,7 млрд.

По данным Goldman Sachs, доля юаня в резервах также падает с поправкой на обменный курс. В конце прошлого года они достигли трехлетнего минимума, хотя падение было более постепенным, а предыдущий пик был не столь высок.

Менеджеры резервов, как правило, консервативны, а изменения в распределении валюты, как правило, происходят постепенно. Это объясняется тем, что менеджеры, как правило, полагаются на изменения обменного курса, чтобы поддерживать стабильность своих резервов, то есть они покупают больше валюты, когда она слабеет.

Но, по словам аналитиков JP Morgan, в последнее время юань был «самым явным исключением» из этого правила. Диверсификация от юаня продолжалась, несмотря на падение валюты на 10% по отношению к доллару в период 2022—2023 годов.

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Фінансовий клуб По материалам:

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