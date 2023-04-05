Самой торгуемой валютой россии вместо доллара стал китайский юань – Bloomberg — Finance.ua
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Самой торгуемой валютой россии вместо доллара стал китайский юань – Bloomberg

Валюта
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Самой торгуемой валютой россии вместо доллара стал китайский юань – Bloomberg
Самой торгуемой валютой россии вместо доллара стал китайский юань – Bloomberg
Через год после начала полномасштабной войны рф с Украиной и введения жестких западных санкций китайский юань заменил американский доллар на финансовых рынках россии.
Об этом пишет Bloomberg.
По данным московской биржи, юань впервые превзошел доллар по месячному объему торгов в феврале, а в марте разница стала еще более заметной. При этом до вторжения российских войск в Украину объем торгов юанем на российском рынке был ничтожно мал.
Самой торгуемой валютой россии вместо доллара стал китайский юань – Bloomberg
Самой торгуемой валютой россии вместо доллара стал китайский юань – Bloomberg
Этот переход произошел после того, как в текущем году западные санкции коснулись тех немногих российских банков, которые сохранили возможность осуществлять трансграничные переводы в долларах и других валютах.
В марте председатель КНР Си Цзиньпин совершил в москву свой первый зарубежный визит после своего переизбрания и пообещал россии расширить сотрудничество в сферах торговли, инвестиций, цепочек поставок, мегапроектов, энергетики и высоких технологий.
Еще в начале года министерство финансов рф перевело свои рыночные операции на юань вместо доллара и разработало новую структуру для фонда национального благосостояния, чтобы 60% его активов держаиь в юанях.
«Несмотря на все это, доллар до сих пор остается самой популярной валютой на российском рынке, лишь изредка уступая юаню по объемам каждый торговый день», — отмечает Bloomberg.

Зачем Си Цзиньпин ездил в москву и что происходит с экономикой Китая 🧐

По материалам:
УБР
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