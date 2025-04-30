Крупнейший банк Германии получил рекордную за 14 лет прибыль на фоне пошлин Трампа — Finance.ua

Крупнейший банк Германии получил рекордную за 14 лет прибыль на фоне пошлин Трампа
Deutsche Bank зафиксировал самую высокую квартальную прибыль за 14 лет на фоне роста доходов от торговли облигациями и валютами из-за рыночной волатильности, вызванной тарифной политикой Трампа.
Об этом сообщает газета Financial Times.
Прибыль до уплаты налогов выросла на 39% в годовом исчислении и достигла €2,8 млрд в первом квартале 2025 года, что на 7% превысило прогнозы аналитиков.
Доходы выросли на 10% - до самого высокого уровня за десятилетие — благодаря активной торговле облигациями и валютами на фоне роста глобальной рыночной волатильности. Расходы банка уменьшились на 2% — в частности, из-за меньших затрат на судебные процессы.
Коэффициент расходов к доходам — ключевой показатель эффективности — также улучшился: до 61,2% против 68,2% годом ранее, что лучше целевого показателя в 65%.
Основным драйвером роста инвестиционного подразделения стали рекордные доходы от торговли долговыми инструментами и валютами, которые выросли на 17% в годовом исчислении. В то же время доходы от размещения ценных бумаг и консалтинга упали на 8% - из-за значительного списания на одной неназванной позиции в сфере рискового финансирования.
Результаты Deutsche отражают более широкую тенденцию среди глобальных банков, получивших выгоду от рыночной волатильности, вызванной пошлинами США, хотя опасения по поводу роста дефолтов и ослабления инвестиций начинают влиять на рыночные настроения.
Несмотря на снижение объема проблемных кредитов на 27% в годовом исчислении, общие резервы под кредитные риски выросли до €471 млн — на 16% больше, чем ожидалось.
«Тень возможной глобальной торговой войны по-прежнему нависает на рынках, — предупредил Зевинг в обращении к работникам банка. — И хотя мы надеемся, что эскалации не будет, уровень неопределенности и волатильности, вероятно, будет оставаться высоким в ближайшей перспективе».
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