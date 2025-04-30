Крупнейший банк Германии получил рекордную за 14 лет прибыль на фоне пошлин Трампа — Finance.ua
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Крупнейший банк Германии получил рекордную за 14 лет прибыль на фоне пошлин Трампа

Фондовый рынок
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Крупнейший банк Германии получил рекордную за 14 лет прибыль на фоне пошлин Трампа
Крупнейший банк Германии получил рекордную за 14 лет прибыль на фоне пошлин Трампа
Deutsche Bank зафиксировал самую высокую квартальную прибыль за 14 лет на фоне роста доходов от торговли облигациями и валютами из-за рыночной волатильности, вызванной тарифной политикой Трампа.
Об этом сообщает газета Financial Times.
Прибыль до уплаты налогов выросла на 39% в годовом исчислении и достигла €2,8 млрд в первом квартале 2025 года, что на 7% превысило прогнозы аналитиков.
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Доходы выросли на 10% - до самого высокого уровня за десятилетие — благодаря активной торговле облигациями и валютами на фоне роста глобальной рыночной волатильности. Расходы банка уменьшились на 2% — в частности, из-за меньших затрат на судебные процессы.
Коэффициент расходов к доходам — ключевой показатель эффективности — также улучшился: до 61,2% против 68,2% годом ранее, что лучше целевого показателя в 65%.
Основным драйвером роста инвестиционного подразделения стали рекордные доходы от торговли долговыми инструментами и валютами, которые выросли на 17% в годовом исчислении. В то же время доходы от размещения ценных бумаг и консалтинга упали на 8% - из-за значительного списания на одной неназванной позиции в сфере рискового финансирования.
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Результаты Deutsche отражают более широкую тенденцию среди глобальных банков, получивших выгоду от рыночной волатильности, вызванной пошлинами США, хотя опасения по поводу роста дефолтов и ослабления инвестиций начинают влиять на рыночные настроения.
Несмотря на снижение объема проблемных кредитов на 27% в годовом исчислении, общие резервы под кредитные риски выросли до €471 млн — на 16% больше, чем ожидалось.
«Тень возможной глобальной торговой войны по-прежнему нависает на рынках, — предупредил Зевинг в обращении к работникам банка. — И хотя мы надеемся, что эскалации не будет, уровень неопределенности и волатильности, вероятно, будет оставаться высоким в ближайшей перспективе».
По материалам:
Економічна Правда
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