Киевская школа экономики стала владельцем комплекса гольф-клуба на Оболони — Finance.ua
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Киевская школа экономики стала владельцем комплекса гольф-клуба на Оболони

Фондовый рынок
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Киевская школа экономики стала владельцем комплекса гольф-клуба на Оболони
Киевская школа экономики стала владельцем комплекса гольф-клуба на Оболони
Киевская школа экономики (KSE), американская некоммерческая организация, в сотрудничестве с международными партнерами и донорами приобрела комплекс зданий гольф-клуба на Оболонской набережной в Киеве. Об этом пишет KSE.
Поэтапная трансформация позволит превратить комплекс в современный университетский кампус, посвященный подготовке математиков, инженеров и специалистов высоких технологий, сохраняя спортивно-рекреационные возможности локации и открытость для общества.
Что будет
На первом этапе здания комплекса будут адаптированы под учебные аудитории и исследовательские лаборатории. Предусмотрены также пространства для летних школ, международных форумов и совместных R&D программ с бизнесом.
Развитие нового пространства станет самой большой частной инвестицией в образование за всю историю Украины. Общий бюджет проекта составляет 40 млн долларов США.
Почти половина этой суммы (18 млн долларов США) была направлена ​​на приобретение комплекса гольф-клуба. Остальные средства, часть из которых уже обеспечили международные доноры, будут направлены на трансформацию комплекса для образовательных нужд, а также оборудование инженерных и исследовательских лабораторий, расширение стипендиальных программ.
"Спрос на специалистов с математическими и инженерными компетенциями растет ежедневно. Новый кампус позволит нам удвоить количество STEM-программ, увеличить стипендиальный фонд и расширить международные партнерства. Еще больше молодых украинцев смогут учиться в Украине. Мы также сможем масштабировать программы поддержки для детей военных, ВПЛ, ветеранов и всех, кто нуждается в дополнительных возможностях", — отметил Тимофей Брик, ректор KSE.
По материалам:
Finance.ua
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