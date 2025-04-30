«Энергоатом» получил 1,3 миллиарда чистой прибыли: куда направит средства — Finance.ua
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«Энергоатом» получил 1,3 миллиарда чистой прибыли: куда направит средства

Фондовый рынок
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Чистая прибыль АО «НАЭК «Энергоатом» за 2024 год достигла 1,3 млрд грн.
Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.
«Кабинет министров Украины утвердил итоги работы „Энергоатома“ за 2024 год: чистая прибыль компании — 1,3 млрд грн», — написал он в Телеграм.
По его информации, все 100% прибыли будут направлены на покрытие убытков предыдущих лет, дивиденды не выплачиваются.
Правительство также подтвердило заключение независимого аудитора и утвердило отчет о вознаграждениях наблюдательному совету.
Издание Forbes Ukraine сообщило со ссылкой на мнение экспертов и источников, что после повышения тарифов на электроэнергию «Энергоатом» должен был получить существенно большую прибыль за 2024 год.
Согласно анализу, в 2024 году «Энергоатом» получил 1,3 млрд грн чистой прибыли против 11 млрд грн убытков в 2023. Однако на фоне повышения тарифов для населения в июне 2024 года на 64% прибыль компаний должна быть больше. По оценкам экспертов, которых опросило издание, это должно было улучшить финансовый результат более чем на 30 млрд грн за год.
Позже «Энергоатом» заявил, что материал Forbes Ukraine относительно финансовых результатов компании за 2024 якобы является «манипулятивным» и основан на «искаженных фактах».
По материалам:
Економічна Правда
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