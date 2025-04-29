МХП инвестировал $40,9 млн в покупку 4 компаний в Украине, Хорватии, Саудовской Аравии и Британии — Finance.ua
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МХП инвестировал $40,9 млн в покупку 4 компаний в Украине, Хорватии, Саудовской Аравии и Британии

Фондовый рынок
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МХП инвестировал $40,9 млн в покупку 4 компаний в Украине, Хорватии, Саудовской Аравии и Британии
МХП инвестировал $40,9 млн в покупку 4 компаний в Украине, Хорватии, Саудовской Аравии и Британии
Международная компания в сфере пищевых и агротехнологий МХП в течение 2024 года приобрела 100% компании Toni d.o.o. в Хорватии с $14,3 млн, 70% зарегистрированной в Великобритании компании KK & Sons Group Ltd за $3,9 млн, а также инвестировала $15,6 млн в «Украинский мясной хутор» и $7,1 млн в MHP Desert Hills for Pooltry Company в Королевстве Саудовской Аравии.
Как говорится в годовом отчете компании в понедельник, приобретение Toni направлено на улучшение стабильности цепочки поставок зерна на словенский и хорватский рынки МХП, KK & Sons Group — расширение логистических возможностей группы в Украине и за рубежом.
Что касается мясоперерабатывающего предприятия «Украинский мясной хутор» (УМХ), то договор купли-продажи 100% был заключен в апреле 2024 года. Тогда МХП приобрела 24,9% с последующим увеличением своей доли в уставном капитале компании до 49% в августе 2024 года и кумулятивно оплатила за это $7,5 млн. В декабре 2024 года группа осуществила предоплату за приобретение оставшихся 51% доли в этом субъекте хозяйствования за $7,4 млн, а получило контроль над объектом инвестирования 24 января 2025 года после выполнения всех обязательных договорных условий
Что касается инвестиции в MHP Desert Hills for Pooltry Company, то в июне 2024 года МХП и Desert Hills Veterinary Services Company Limited (DHV), дочернее предприятие Tanmiah Food Company, завершили регистрацию этой компании, созданной для птицеводства в Саудовской Аравии, где группа владеет 45% акций, оказывая значительное влияние на предприятие, а DHV — оставшимися 55%.
Согласно отчету, выручка УМХ в 2024 году составила $5 млн, операционный убыток — $0,6 млн чистый убыток — $0,6 млн, тогда как выручка Desert Hills — $20,1 млн, операционная прибыль — $0,5 млн, чистый убыток — $2,2 млн.
Отмечается, что денежный поток МХП от операционной деятельности до изменений в оборотном капитале за 2024 год снизился до $343 млн с $377 млн ​​годом ранее, в то время как поток на инвестдеятельность вырос до $333 млн с $228 млн, в том числе капитальные инвестиции — до $290 млн с $212 млн.
По материалам:
Інтерфакс-Україна
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