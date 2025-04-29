Дефолт «Укрэнерго»: компания договорилась о реструктуризации долга по «зеленым» облигациям на $825 млн — Finance.ua

Дефолт «Укрэнерго»: компания договорилась о реструктуризации долга по «зеленым» облигациям на $825 млн Сегодня 10:45 — Фондовый рынок

Дефолт «Укрэнерго»: компания договорилась о реструктуризации долга по «зеленым» облигациям на $825 млн

НЭК «Укрэнерго» достигла согласия по условиям операции по управлению долгом по «зеленым» облигациям устойчивого развития, гарантированным государством, на сумму $825 млн со ставкой 6,875% годовых и сроком погашения в 2028 году.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

Отмечается, что «Укрэнерго» согласовало с инвесторами, контролирующими около 45% долга, план управления задолженностью. Его реализацию планируется завершить в начале июля 2025 года.

Сообщается, что владельцам облигаций было предложено либо их выкупить, либо обменять на новые долговые ценные бумаги компании.

Как уточняют в «Укрэнерго», опция предложения выкупа предусматривает привлечение на международных рынках капитала в рамках финансирования, гарантированного учреждением финансирования развития, $430 млн, которые будут использованы компанией на финансирование выкупа облигаций путем немодифицированного обратного голландского аукциона с предельной ценой, эквивалентной 65,125% от суммы на дату закрытия.

Кроме того, если объем заявок превысит доступный лимит, облигации, поданные по предельной цене, будут приниматься пропорционально.

По опции предложения обмена владельцам облигаций будет предложено обменять их на новые негарантированные облигации «Укрэнерго» со сроком погашения в 2031 году, доходностью 8,5% годовых и полугодовым графиком погашения с июня 2028 года по декабрь 2031 года: по 10% в первые четыре промежуточных погашения с июня-2о28 по декабрь 2029 и по 15% в последние четыре погашения с июня-2030 по декабрь-2031.

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В «Укрэнерго» сообщают, что владельцы облигаций, которые согласятся на обмен, смогут обменять их по коэффициенту 1:1 с учетом начисленных и просроченных процентов, тогда как облигации, которые не будут предъявлены к выкупу или обмену добровольно при наличии доступного лимита денежных средств после выкупа облигаций будут обменены с дисконтом 20%.

Кроме того, каждый владелец облигаций, участвующий в предложении выкупа или обмена, автоматически считается голосующим в рамках запроса на получение согласия относительно утверждения определенных изменений в облигации и государственной гарантии.

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«Соответственно, ни опция предложения выкупа, ни опция предложения обмена не будут реализованы, если изменения, предусмотренные запросом на получение согласия, не одобрит необходимый процент владельцев облигаций», — подчеркнули в «Укрэнерго».

Напомним, «зеленые» облигации устойчивого развития — это ссуда на сумму 825 миллионов долларов, которую НЭК «Укрэнерго» получила в 2021 году под государственные гарантии.

В ноябре прошлого года, согласно меморандуму с МВФ, требованиям украинского законодательства и решению акционера (Министерства энергетики Украины) — выплаты по облигациям были временно прекращены, а «Укрэнерго» объявило технический дефолт. С этого времени продолжались переговоры относительно условий реструктуризации долга.

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