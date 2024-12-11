Кабмин утвердил состав наблюдательного совета «Укрэнерго» — Finance.ua

Кабмин утвердил состав наблюдательного совета «Укрэнерго»
Кабинет Министров Украины согласовал обновленный состав наблюдательного совета «Укрэнерго». В него вошли четыре независимых члена и три представителя государства.
Об этом сообщает в Telegram-канале «Укрэнерго».
В обновленный состав наблюдательного совета вошли независимые члены:
- Патрик Роланд Грейхен — европейский эксперт по вопросам климата и энергетики. Работал государственным секретарем в Федеральном министерстве экономики и защиты климата Германии;
- Луиджи де Франциски — отвечал за регуляторные вопросы в итальянском операторе системы передачи электроэнергии TERNA. Уже занимал должность независимого члена наблюдательного совета «Укрэнерго» с 2019 по 2021 год;
- Еппе Себастьян Кофод — европейский политик и эксперт в области энергетики и вопросов безопасности. Имеет более чем 25 лет опыта в европейской дипломатии, а также понимание энергетического рынка и специфики регулирования;
- Ян Генрик Монтелл имеет опыт в корпоративном управлении и в должности финансового директора финского оператора системы передачи электроэнергии.
В частности, представителями государства утверждены:
- Юрий Бойко — советник главы украинского правительства. Имеет более 25 лет опыта работы на руководящих должностях в частных и государственных институциях в энергетическом секторе. В 2023-м был избран заместителем председателя наблюдательного совета НЭК «Укрэнерго»;
- Анатолий Гулей — профессор Западноукраинского национального университета. Доктор экономических наук и магистр права. В течение десяти лет являлся председателем Правления «Украинской межбанковской валютной биржи»;
- Алексей Никитин — ведущий специалист отдела инженерно-технических частей ГП «38 отдел инженерно-технических частей».
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