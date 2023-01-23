Крупнейшие инвестиции в государственное имущество в 2022 году — итоги приватизации Сегодня 21:02 — Казна и Политика

Крупнейшие инвестиции в государственное имущество в 2022 году — итоги приватизации

В 2022 году победители приватизационных торгов перечислили в госбюджет 1,7 млрд грн. Фонд госимущества успешно провел 193 аукциона.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

В прошлом году бизнес проявил наибольший интерес к Одесскому заводу шампанских вин. На аукционе 1 февраля победитель предложил за него и оплатил 195 млн грн. Это в 2,2 раза больше стартовой цены. Эта инвестиция возглавила Тор-5 продаж в сегменте крупного бизнеса.

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Но настоящий бум начался после того, как осенью Фонд госимущества возобновил приватизационные аукционы. В течение сентября-декабря ФГИУ продал сразу четыре госпредприятия, за каждое из которых получило более 100 млн грн.

Что больше всего интересует бизнес

Бизнесмены проявили наибольший интерес к спиртзаводам. Они инвестировали в покупку Мариловского спиртзавода 150 млн грн, Узловского — 130,4 млн и Залозецкого — 120 млн. грн.

Эти и другие спиртзаводы интересны украинским предпринимателям не только в качестве инвестиций в производство пищевого или технического спирта. На них можно производить автомобильное топливо (биоэтанол), фармацевтическую и химическую продукцию. Также такие активы могут быть интересны аграрным компаниям по переработке их продукции. Еще одну часть спиртзаводов можно рассматривать как производственные площадки с готовыми коммуникациями и дорогами для развития любого другого бизнеса.

Кроме того, в Топ-5 попали продажи Львовского ювелирного завода (185,4 млн грн).

Но для того, чтобы инвестировать в государственные предприятия, не всегда нужны сотни миллионов гривен. В 2022 году 17 украинских компаний вложили в госпредприятия от 10 до 100 млн. грн. Одна из них приобрела даже два завода.

Топ продаж предприятий до 100 млн грн

В Топ-10 инвестиций от 10 до 100 млн грн в 2022 году половину мест заняли бизнес-проекты, связанные со спиртзаводами.

В прошлом году предприниматели вложили в Жовтневый, Кобыловолокский, Стадницкий, Тростянецкий и Юрковецкий спиртзаводы более 317 млн грн. Это в 2,6 раза превышает их общую стартовую цену.

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Другую группу активов в Топ-10 инвестиций от 10 до 100 млн грн составили объекты, которые бизнесмены покупали, вероятнее всего, как недвижимость. К примеру, Фонд госимущества продал Одесский научно-исследовательский институт телевизионной техники за 90 млн грн, что в 2,6 раза превышает стартовую цену. А за другое предприятие — «Эротрон» — ФГИУ получил 55 млн (в 2,1 раз больше стартовой цены).

Активы до 10 млн грн

В сегменте приватизированных активов до 10 млн грн крупнейшие инвестиции пошли в экспертно-технические центры Гоструда. Фонд госимущества продал Черниговский, Подольский, Ровенский и Кировоградский центры всего за 32,5 млн грн. Это на 17,8% больше общей стартовой цены.

Кроме того, в Топ-10 инвестиций в малом сегменте вошли продажи санатория «Горный» (7,2 млн грн), имущество госпредприятия «Янтарь Украина» (6,7 млн грн), Научно-исследовательский институт «Аккорд» (6 млн грн ), специальное конструкторско-технологическое бюро Института проблем моделирования в энергетике. Г.Е. Пухова НАН Украины (5,7 млн грн), а также комплексы недвижимости в г. Долина Ивано-Франковской области (5,5 млн грн) и с. Орловщина Днепропетровской области (5 млн. грн).

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