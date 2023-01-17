201 млн грн: в Украине впервые приватизировали морской порт — Finance.ua

201 млн грн: в Украине впервые приватизировали морской порт Сегодня 15:34 — Фондовый рынок

Фонд государственного имущества успешно провел приватизационный онлайн-аукцион в государственной системе Прозорро.Продажи морского порта впервые за время независимости Украины.

Об этом сообщил Фонд госимущества.

Стоимость «Усть-Дунайска» выросла более чем в 3 раза с 60 миллионов гривен стартовой цены до 201 миллиона победной. За право приватизации порта в торгах соперничали 8 участников.

С 1 апреля порт возобновил работу и с тех пор перевалил на экспорт 153 тыс. тонн зерна и 58,3 тыс. тонн импортных потребительских товаров при проектной способности в 4,1 млн тонн. Фактически сегодня порт работает всего на 5% своих мощностей.

«До великой войны об Усть-Дунайске почти все забыли, но он одним из первых возобновил работу после начала полномасштабного вторжения российской армии. У него большой потенциал для развития украинского экспорта продовольствия. Но для этого нужны инвестиции, которые может принести частный бизнес», — отмечает глава Фонда госимущества Рустем Умеров.

Это первый порт, приватизированный в системе Прозорро.Продажи. Знаковое событие, показывающее, что государство готово. Более чем в два раза выше конкуренция, чем в среднем на приватизационных аукционах, и кратный рост цены, — подтверждение готовности и бизнеса соревноваться за такие активы«, — комментирует Алексей Соболев, директор ГП «Прозорро.Продажи».

До полномасштабного вторжения основные инвестиции уходили в другие морские порты. После приватизации новый владелец Усть-Дунайска сможет направлять частные инвестиции на активизацию деятельности этого работающего порта.

Напомним, что у победителя есть 20 рабочих дней на оплату стоимости лота после дня завершения аукциона. Только после поступления средств в бюджет подписывается договор купли-продажи.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.