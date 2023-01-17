201 млн грн: в Украине впервые приватизировали морской порт — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

201 млн грн: в Украине впервые приватизировали морской порт

Фондовый рынок
0
Фонд государственного имущества успешно провел приватизационный онлайн-аукцион в государственной системе Прозорро.Продажи морского порта впервые за время независимости Украины.
Об этом сообщил Фонд госимущества.
Стоимость «Усть-Дунайска» выросла более чем в 3 раза с 60 миллионов гривен стартовой цены до 201 миллиона победной. За право приватизации порта в торгах соперничали 8 участников.
С 1 апреля порт возобновил работу и с тех пор перевалил на экспорт 153 тыс. тонн зерна и 58,3 тыс. тонн импортных потребительских товаров при проектной способности в 4,1 млн тонн. Фактически сегодня порт работает всего на 5% своих мощностей.
«До великой войны об Усть-Дунайске почти все забыли, но он одним из первых возобновил работу после начала полномасштабного вторжения российской армии. У него большой потенциал для развития украинского экспорта продовольствия. Но для этого нужны инвестиции, которые может принести частный бизнес», — отмечает глава Фонда госимущества Рустем Умеров.
Это первый порт, приватизированный в системе Прозорро.Продажи. Знаковое событие, показывающее, что государство готово. Более чем в два раза выше конкуренция, чем в среднем на приватизационных аукционах, и кратный рост цены, — подтверждение готовности и бизнеса соревноваться за такие активы«, — комментирует Алексей Соболев, директор ГП «Прозорро.Продажи».
До полномасштабного вторжения основные инвестиции уходили в другие морские порты. После приватизации новый владелец Усть-Дунайска сможет направлять частные инвестиции на активизацию деятельности этого работающего порта.
Напомним, что у победителя есть 20 рабочих дней на оплату стоимости лота после дня завершения аукциона. Только после поступления средств в бюджет подписывается договор купли-продажи.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.