Бюджет недополучает 500 млн грн от приватизации из-за отказов победителей торгов оплачивать ставки — ФГИУ
Бюджет недополучает 500 млн грн от приватизации из-за отказов участников торгов платить выигрышные ставки.
Об этом сообщает пресс-служба Фонда.
С момента возобновления малой приватизации 18 участников торгов отказались платить выигрышные ставки, которые они сами предложили в ходе аукциона. Теперь бюджет не может получить вовремя деньги, а другие инвесторы не могут приобрести лоты.
Пресс-служба ФГИУ отмечает, что на этом фоне команда Фонда разработала законопроект № 8236. По мнению чиновников, он должен пресечь подобные случаи и остановить «экономический терроризм».
Также в Фонде добавили, что в общей сложности госбюджет получил уже более 1 млрд грн от приватизации.
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