Бюджет недополучает 500 млн грн от приватизации из-за отказов победителей торгов оплачивать ставки — ФГИУ — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Бюджет недополучает 500 млн грн от приватизации из-за отказов победителей торгов оплачивать ставки — ФГИУ

Казна и Политика
82
Бюджет недополучает 500 млн грн от приватизации из-за отказов победителей торгов оплачивать ставки — ФГИУ
Бюджет недополучает 500 млн грн от приватизации из-за отказов победителей торгов оплачивать ставки — ФГИУ
Бюджет недополучает 500 млн грн от приватизации из-за отказов участников торгов платить выигрышные ставки.
Об этом сообщает пресс-служба Фонда.
С момента возобновления малой приватизации 18 участников торгов отказались платить выигрышные ставки, которые они сами предложили в ходе аукциона. Теперь бюджет не может получить вовремя деньги, а другие инвесторы не могут приобрести лоты.
Читайте также
Пресс-служба ФГИУ отмечает, что на этом фоне команда Фонда разработала законопроект № 8236. По мнению чиновников, он должен пресечь подобные случаи и остановить «экономический терроризм».
Также в Фонде добавили, что в общей сложности госбюджет получил уже более 1 млрд грн от приватизации.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Mind
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Большая Васильковская, 55Г, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.