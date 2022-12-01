Бюджет недополучает 500 млн грн от приватизации из-за отказов победителей торгов оплачивать ставки — ФГИУ Сегодня 04:00 — Казна и Политика

Бюджет недополучает 500 млн грн от приватизации из-за отказов победителей торгов оплачивать ставки — ФГИУ

Бюджет недополучает 500 млн грн от приватизации из-за отказов участников торгов платить выигрышные ставки.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

С момента возобновления малой приватизации 18 участников торгов отказались платить выигрышные ставки, которые они сами предложили в ходе аукциона. Теперь бюджет не может получить вовремя деньги, а другие инвесторы не могут приобрести лоты.

Читайте также После возобновления малой приватизации продали госимущества на 1,8 млрд грн

Пресс-служба ФГИУ отмечает, что на этом фоне команда Фонда разработала законопроект № 8236 . По мнению чиновников, он должен пресечь подобные случаи и остановить «экономический терроризм».

Также в Фонде добавили, что в общей сложности госбюджет получил уже более 1 млрд грн от приватизации.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Mind По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.