После возобновления малой приватизации продали госимущества на 1,8 млрд грн — Finance.ua
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После возобновления малой приватизации продали госимущества на 1,8 млрд грн

Казна и Политика
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После возобновления малой приватизации продали госимущества на 1,8 млрд грн
После возобновления малой приватизации продали госимущества на 1,8 млрд грн
С 19 сентября возобновились онлайн-аукционы по продаже государственных имуществ. За это время было проведено 107 аукционов с победными предложениями на 1,78 млрд грн.
Об этом сообщает пресс-служба Фонда госимущества.
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«За это время ФГИ провел 107 аукционов, а сумма победных предложений составила 1,78 млрд гривен — рост в 2,7 раза от первоначальной стоимости лотов. Малая приватизация не только открывает новые возможности для развития бизнеса, но и позволяет наполнить бюджет Украины во время войны», — говорится в сообщении.
Напомним, более 2 тыс. государственных предприятий уже передано Фонду государственного имущества для приватизации.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Фінансовий клуб
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