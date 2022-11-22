В Украине упростили приватизацию госимущества под налоговым залогом: Зеленский подписал закон — Finance.ua

В Украине упростили приватизацию госимущества под налоговым залогом: Зеленский подписал закон Сегодня 10:44 — Казна и Политика

В Украине упростили приватизацию госимущества под налоговым залогом: Зеленский подписал закон

Президент Владимир Зеленский подписал закон, которым упрощается порядок продажи находящегося в налоговом залоге государственного и коммунального имущества (законопроект № 8045).

Об этом сообщается на сайте Верховной Рады на странице законопроекта № 8045.

Что предусматривает документ

Законопроект позволяет приватизировать находящееся в налоговом залоге имущество без согласия налоговых органов, если покупатель оплатит налоговый долг.

Это решение разблокирует приватизацию 41 объекта государственной собственности с совокупной стартовой ценой в 1 млрд грн.

«У них более 300 млн грн общего налогового долга. Будущие покупатели уплатят этот долг. В то же время государство сможет заработать на самой приватизации», — объяснили в TI Ukraine.

Государство сможет заработать ориентировочно 2,5 млрд грн.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Економічна Правда По материалам:

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