В Украине упростили приватизацию госимущества под налоговым залогом: Зеленский подписал закон — Finance.ua

В Украине упростили приватизацию госимущества под налоговым залогом: Зеленский подписал закон
Президент Владимир Зеленский подписал закон, которым упрощается порядок продажи находящегося в налоговом залоге государственного и коммунального имущества (законопроект № 8045).
Об этом сообщается на сайте Верховной Рады на странице законопроекта № 8045.
Что предусматривает документ
Законопроект позволяет приватизировать находящееся в налоговом залоге имущество без согласия налоговых органов, если покупатель оплатит налоговый долг.
Это решение разблокирует приватизацию 41 объекта государственной собственности с совокупной стартовой ценой в 1 млрд грн.
«У них более 300 млн грн общего налогового долга. Будущие покупатели уплатят этот долг. В то же время государство сможет заработать на самой приватизации», — объяснили в TI Ukraine.
Государство сможет заработать ориентировочно 2,5 млрд грн.
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