Крупнейшая нефтедобывающая компания в ОАЭ покупает долю в газовом месторождении в Азербайджане — Bloomberg
Крупнейшая нефтедобывающая компания в Объединенных Арабских Эмиратах покупает долю в газовом месторождении в Азербайджане, это первая крупная международная покупка компании в сфере добычи углеводородных ресурсов.
Об этом сообщает Bloomberg.
Abu Dhabi National Oil Co. согласилась приобрести 30% акций газового месторождения Абшерона в Каспийском море. Азербайджанская государственная нефтяная компания Socar и ее французский партнер TotalEnergies SA продадут Adnoc по 15% доли в проекте в рамках соглашения. Стороны не разглашают финансовые условия сделки.
«Инвестиции Adnoc в Каспийский регион направлены на создание существенных позиций для роста с выходом на международный газовый рынок, — говорится в заявлении. — Партнерство позволит Adnoc закрепиться в регионе с богатыми природными ресурсами и значительным потенциалом роста, что облегчит выход на привлекательные международные рынки газа в Европе и Центральной Азии».
По оценкам, Абшерон содержит 300 миллиардов кубометров газа, но, по словам президента Азербайджана Ильхама Алиева, запасы, вероятно, гораздо больше.
Поскольку Adnoc тратит миллиарды на увеличение мощностей по добыче нефти и газа дома, азербайджанская сделка стала первым шагом к добыче за рубежом. Компания также сделала предложение вместе с BP Plc приобрести израильский газовый проект и выкупила доли у европейских химических и энергетических компаний у другой правительственной фирмы Абу-Даби, Mubadala Investments Co.
Добыча на Абшеронском газоконденсатном месторождении началась год назад. До нынешней транзакции, которой еще требуется одобрение регуляторных органов, Total и Socar владели равными 50%-ми долями в проекте. Обе компании останутся партнерами с долями по 35% каждая.
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