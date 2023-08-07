Крупнейшая нефтедобывающая компания в ОАЭ покупает долю в газовом месторождении в Азербайджане — Bloomberg Сегодня 05:15 — Энергетика

Крупнейшая нефтедобывающая компания в ОАЭ покупает долю в газовом месторождении в Азербайджане — Bloomberg

Крупнейшая нефтедобывающая компания в Объединенных Арабских Эмиратах покупает долю в газовом месторождении в Азербайджане, это первая крупная международная покупка компании в сфере добычи углеводородных ресурсов.

Об этом сообщает Bloomberg.

Abu Dhabi National Oil Co. согласилась приобрести 30% акций газового месторождения Абшерона в Каспийском море. Азербайджанская государственная нефтяная компания Socar и ее французский партнер TotalEnergies SA продадут Adnoc по 15% доли в проекте в рамках соглашения. Стороны не разглашают финансовые условия сделки.

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«Инвестиции Adnoc в Каспийский регион направлены на создание существенных позиций для роста с выходом на международный газовый рынок, — говорится в заявлении. — Партнерство позволит Adnoc закрепиться в регионе с богатыми природными ресурсами и значительным потенциалом роста, что облегчит выход на привлекательные международные рынки газа в Европе и Центральной Азии».

По оценкам, Абшерон содержит 300 миллиардов кубометров газа, но, по словам президента Азербайджана Ильхама Алиева, запасы, вероятно, гораздо больше.

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Поскольку Adnoc тратит миллиарды на увеличение мощностей по добыче нефти и газа дома, азербайджанская сделка стала первым шагом к добыче за рубежом. Компания также сделала предложение вместе с BP Plc приобрести израильский газовый проект и выкупила доли у европейских химических и энергетических компаний у другой правительственной фирмы Абу-Даби, Mubadala Investments Co.

Добыча на Абшеронском газоконденсатном месторождении началась год назад. До нынешней транзакции, которой еще требуется одобрение регуляторных органов, Total и Socar владели равными 50%-ми долями в проекте. Обе компании останутся партнерами с долями по 35% каждая.

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