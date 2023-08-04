В этом году Нафтогаз планирует увеличить добычу газа на 8% — Finance.ua

В этом году Нафтогаз планирует увеличить добычу газа на 8% Сегодня 04:33 — Энергетика

В этом году Нафтогаз планирует увеличить добычу газа на 8%

В 2023 году Группа Нафтогаз планирует увеличить добычу газа на 8% по сравнению с 2022 годом.

Об этом сказал председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Алексей Чернышев на заседании рабочей группы по мониторингу выполнения Закона «О рынке природного газа».

«Несмотря на войну, на сегодняшний день Нафтогаз смог сохранить объем газодобычи. Более того, в этом году мы планируем нарастить его — плюс 8% к прошлому году», — сказал Чернышев.

Он отметил, что количество скважин увеличено вдвое, до 88 штук. При этом дополнительный дебит на одну скважину удалось увеличить в 1,5 раза — до 79 тыс. кубометров газа в день.

Чернышев также сообщил, что Нафтогаз по состоянию на 31 июля приобрел 0,7 млрд кубометров газа украинской добычи на площадке Украинской энергетической биржи.

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Укрінформ По материалам:

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