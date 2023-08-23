Кропивничанин создал «финансовую биржу» и обманул вкладчиков более чем на 500 тыс. грн — Finance.ua

Кропивничанин создал «финансовую биржу» и обманул вкладчиков более чем на 500 тыс. грн Сегодня 11:30 — Криминал

Кропивничанин создал «финансовую биржу» и обманул вкладчиков более чем на 500 тыс. грн, Фото: cyberpolice.gov.ua

Жители Кропивницкого организовали фейковую биржу, предлагая вкладывать деньги в финансовые операции. Вкладчики не только не получили прибыли, но и потеряли свои деньги. Сумма ущерба превышает 500 тыс. грн.

Об этом сообщает Киберполиция.

Правоохранители установили 21-летнего молодого человека, который создал и наполнял контентом веб-портал фейковой торговой биржи для имитации трейдинговой деятельности.

Брокерская компания «биржи» якобы была зарегистрирована в одном из тихоокеанских островных государств, а ее головной офис — в одной из европейских столиц. К противоправной деятельности мужчина привлек своих знакомых.

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Фигуранты предлагали клиентам создать личный кабинет и вкладывать деньги в трейдинговую деятельность, которая должна принести высокую прибыль. В целях конспирации злоумышленники, используя специальное программное обеспечение, оборудовали рабочие места в собственных помещениях. Клиенты не подозревали, что действительно общаются с аферистами и не имеют перспектив возврата своих средств. После перевода вкладов на подконтрольные фигурантам банковские счета деньги вкладчикам не возвращали.

Правоохранители провели обыски по местам жительства злоумышленников. Изъяты «черновые» записи, компьютерная техника, мобильные телефоны и десятки банковских карт , которые использовались в противоправной деятельности.

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Полицейские устанавливают полный круг лиц, ставших жертвами правонарушителей, сумма причиненного ущерба превышает полмиллиона гривен.

Следователями возбуждено уголовное производство по ч. ч. 1, 3 ст. 190 (Мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до пяти лет. Идет следствие.

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