Кризисные условия: что нужно сделать для финансового планирования семьи (инфографика)
Сбалансированный семейный бюджет и регулярное планирование финансов помогают сохранить спокойствие, даже когда экономическая ситуация нестабильна.
Об основных шагах, которые необходимо предпринять для финансового планирования семей в кризисных условиях, пишет Финкульт.
Составьте бюджет семьи
Сосчитайте доходы и расходы за последние 2−3 месяца, чтобы оценить состояние своего бюджета. Определите доходы и обязательные расходы — питание, коммунальные платежи, обучение детей. Все остальные расходы распределите по категориям или принципу «потребности — желания».
Создайте резервный фонд
Определите и откладывайте конкретную сумму для формирования финансовой «подушки безопасности» (например, начните от 5−10% дохода). Сбережения должны составлять в сумме минимум от 3−6 месяцев расходов.
Разделите финансовую «подушку безопасности» на две части:
- «быстрый доступ» (наличные или карточный счет) — на непредвиденные мелкие расходы;
- «резерв» (депозит или сберегательный счет) — для серьезных вызовов. Финансовая подушка безопасности повышает финансовую устойчивость — это ваш антикризисный план, позволяющий пережить трудные времена без паники и долгов.
Отслеживайте расходы
Внедрите регулярный мониторинг расходов: на какие нужды тратятся деньги, где можно сэкономить без лишнего стресса.
Диверсифицируйте доходы
Распределяйте депозиты между несколькими банками в пределах гарантированной суммы. Это снижает риски в случае неплатежеспособности одного из банков. Сохраняйте деньги на счете в банках-участниках Фонда гарантирования вкладов.
Банковские вклады физических лиц и ФЛП защищены Фондом гарантирования вкладов. Во время войны в Украине и в течение трех месяцев после ее завершения возмещение средств — 100%, после этого — 600 000 гривен на одного вкладчика в одном банке.
Ранее писали, что в 2026 году изменился порог среднемесячного дохода семьи, дающий право на получение льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг.
Льгота обычно предоставляется, если совокупный доход семьи не превышает предел, дающий право на налоговую социальную льготу. Расчет производится так: прожиточный минимум для трудоспособного лица умножается на 1,4 и округляется до ближайших 10 гривен.
Поделиться новостью
Также по теме
Минцифры анонсировало для водителей новые услуги в «Дии»
Кризисные условия: что нужно сделать для финансового планирования семьи (инфографика)
Рынок труда постепенно стабилизируется, а инфляция замедляется — НБУ
В Украине хотят ввести автоматическое начисление пенсий и соцвыплат: в Минцифры раскрыли детали
Полярники, спасатели, спортсмены: топ «зимних» профессий
В Киеве многодетным семьям выплатят по 7500 грн на ребенка