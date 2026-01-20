Кризисные условия: что нужно сделать для финансового планирования семьи (инфографика) Сегодня 17:02 — Личные финансы

Сбалансированный семейный бюджет и регулярное планирование финансов помогают сохранить спокойствие, даже когда экономическая ситуация нестабильна.

Об основных шагах, которые необходимо предпринять для финансового планирования семей в кризисных условиях, пишет Финкульт.

Составьте бюджет семьи

Сосчитайте доходы и расходы за последние 2−3 месяца, чтобы оценить состояние своего бюджета. Определите доходы и обязательные расходы — питание, коммунальные платежи, обучение детей. Все остальные расходы распределите по категориям или принципу «потребности — желания».

Создайте резервный фонд

Определите и откладывайте конкретную сумму для формирования финансовой «подушки безопасности» (например, начните от 5−10% дохода). Сбережения должны составлять в сумме минимум от 3−6 месяцев расходов.

Разделите финансовую «подушку безопасности» на две части:

«быстрый доступ» (наличные или карточный счет) — на непредвиденные мелкие расходы;

«резерв» (депозит или сберегательный счет) — для серьезных вызовов. Финансовая подушка безопасности повышает финансовую устойчивость — это ваш антикризисный план, позволяющий пережить трудные времена без паники и долгов.

Отслеживайте расходы

Внедрите регулярный мониторинг расходов: на какие нужды тратятся деньги, где можно сэкономить без лишнего стресса.

Диверсифицируйте доходы

Распределяйте депозиты между несколькими банками в пределах гарантированной суммы. Это снижает риски в случае неплатежеспособности одного из банков. Сохраняйте деньги на счете в банках-участниках Фонда гарантирования вкладов.

Банковские вклады физических лиц и ФЛП защищены Фондом гарантирования вкладов. Во время войны в Украине и в течение трех месяцев после ее завершения возмещение средств — 100%, после этого — 600 000 гривен на одного вкладчика в одном банке.

Ранее писали , что в 2026 году изменился порог среднемесячного дохода семьи, дающий право на получение льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Льгота обычно предоставляется, если совокупный доход семьи не превышает предел, дающий право на налоговую социальную льготу. Расчет производится так: прожиточный минимум для трудоспособного лица умножается на 1,4 и округляется до ближайших 10 гривен.

