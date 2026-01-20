0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Кризисные условия: что нужно сделать для финансового планирования семьи (инфографика)

Личные финансы
57
Кризисные условия: что нужно сделать для финансового планирования семьи (инфографика)
Кризисные условия: что нужно сделать для финансового планирования семьи (инфографика)
Сбалансированный семейный бюджет и регулярное планирование финансов помогают сохранить спокойствие, даже когда экономическая ситуация нестабильна.
Об основных шагах, которые необходимо предпринять для финансового планирования семей в кризисных условиях, пишет Финкульт.
Кризисные условия: что нужно сделать для финансового планирования семьи (инфографика)

Составьте бюджет семьи

Сосчитайте доходы и расходы за последние 2−3 месяца, чтобы оценить состояние своего бюджета. Определите доходы и обязательные расходы — питание, коммунальные платежи, обучение детей. Все остальные расходы распределите по категориям или принципу «потребности — желания».

Создайте резервный фонд

Определите и откладывайте конкретную сумму для формирования финансовой «подушки безопасности» (например, начните от 5−10% дохода). Сбережения должны составлять в сумме минимум от 3−6 месяцев расходов.
Разделите финансовую «подушку безопасности» на две части:
  • «быстрый доступ» (наличные или карточный счет) — на непредвиденные мелкие расходы;
  • «резерв» (депозит или сберегательный счет) — для серьезных вызовов. Финансовая подушка безопасности повышает финансовую устойчивость — это ваш антикризисный план, позволяющий пережить трудные времена без паники и долгов.

Отслеживайте расходы

Внедрите регулярный мониторинг расходов: на какие нужды тратятся деньги, где можно сэкономить без лишнего стресса.
Читайте также

Диверсифицируйте доходы

Распределяйте депозиты между несколькими банками в пределах гарантированной суммы. Это снижает риски в случае неплатежеспособности одного из банков. Сохраняйте деньги на счете в банках-участниках Фонда гарантирования вкладов.
Банковские вклады физических лиц и ФЛП защищены Фондом гарантирования вкладов. Во время войны в Украине и в течение трех месяцев после ее завершения возмещение средств — 100%, после этого — 600 000 гривен на одного вкладчика в одном банке.
Ранее писали, что в 2026 году изменился порог среднемесячного дохода семьи, дающий право на получение льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг.
Льгота обычно предоставляется, если совокупный доход семьи не превышает предел, дающий право на налоговую социальную льготу. Расчет производится так: прожиточный минимум для трудоспособного лица умножается на 1,4 и округляется до ближайших 10 гривен.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Деньги
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems