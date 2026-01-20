0 800 307 555
Какой доход семьи дает право на льготы за коммуналку в 2026 году

Личные финансы
130
Женщина считает льготы на оплату коммунальных услуг в 2026 году
В 2026 году изменился порог среднемесячного дохода семьи, дающий право на получение льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг.
Об этом сообщило Министерство социальной политики, семьи и единства Украины.
Льгота обычно предоставляется, если совокупный доход семьи не превышает предел, дающий право на налоговую социальную льготу. Расчет производится так: прожиточный минимум для трудоспособного лица умножается на 1,4 и округляется до ближайших 10 гривен.
  • С 1 января 2026 года прожиточный минимум для трудоспособных составляет 3 328 грн.
  • Следовательно, право на льготу имеют семьи, у которых среднемесячный доход на одного человека не превышает 4660 грн (3328×1,4 = 4659,2 грн, округлено до 4660 грн).
Если доход семьи выше этой суммы, представитель льготной категории может обратиться за назначением жилищной субсидии.
В то же время без учета доходов льготы предоставляются:
  • участникам боевых действий;
  • лицам с инвалидностью в результате войны;
  • членам семей погибших защитников и защитниц Украины.
Ранее мы сообщали, что участнику войны льгота на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа предоставляется в размере 50% скидки.
Светлана Вышковская
Редактор
Деньги
Payment systems