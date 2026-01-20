Какой доход семьи дает право на льготы за коммуналку в 2026 году Сегодня 09:07 — Личные финансы

Женщина считает льготы на оплату коммунальных услуг в 2026 году

В 2026 году изменился порог среднемесячного дохода семьи, дающий право на получение льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Об этом сообщило Министерство социальной политики, семьи и единства Украины.

Льгота обычно предоставляется, если совокупный доход семьи не превышает предел, дающий право на налоговую социальную льготу. Расчет производится так: прожиточный минимум для трудоспособного лица умножается на 1,4 и округляется до ближайших 10 гривен.

С 1 января 2026 года прожиточный минимум для трудоспособных составляет 3 328 грн.

Следовательно, право на льготу имеют семьи, у которых среднемесячный доход на одного человека не превышает 4660 грн (3328×1,4 = 4659,2 грн, округлено до 4660 грн).

Если доход семьи выше этой суммы, представитель льготной категории может обратиться за назначением жилищной субсидии.

Читайте также Субсидии в 2026 году: кто сможет получить и на что

В то же время без учета доходов льготы предоставляются:

участникам боевых действий;

лицам с инвалидностью в результате войны;

членам семей погибших защитников и защитниц Украины.

50% скидки. Ранее мы сообщали , что участнику войны льгота на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа предоставляется в размере

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.