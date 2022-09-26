Кризис рынка труда: готовы ли украинские специалисты сменить офис и перейти в рабочую профессию — Finance.ua

Кризис рынка труда: готовы ли украинские специалисты сменить офис и перейти в рабочую профессию Сегодня 12:07 — Личные финансы

Кризис рынка труда: готовы ли украинские специалисты сменить офис и перейти в рабочую профессию, www.freepik.com

В некоторых профессиональных областях количество вакансий остается критически низким с начала войны. С наибольшими проблемами трудоустройства из-за дефицита предложений работы сталкиваются государственные служащие, юристы, ученые и педагоги, представители автомобильного бизнеса, страхователи, домашний персонал, работники сферы добычи сырья и другие.

Об этом свидетельствуют данные исследования кадрового портала grc.ua.

Как отмечается, с начала войны более 40% украинцев потеряли работу либо из-за прекращения деятельности их компании, либо из-за переезда, либо из-за сокращения их должностей. Еще 22,5% работают, но получают неполную заработную плату.

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Сейчас большинство украинских специалистов, не находя работу в своей профессии, либо уже приобретают новую профессию, либо планируют это сделать в ближайшее время. Треть опрошенных готовы перейти в рабочую профессию, чтобы иметь работу и получать зарплату. Еще четверть специалистов готова работать «руками» в качестве подработки.

Во время кризиса на рынке труда о получении новой профессии задумывается обычно большее количество работников:

сегодня готовы перепрофилироваться более половины (51%) украинских специалистов для того, чтобы иметь работу и получать зарплату;

уже приобретают новую профессию 9,4% опрошенных;

каждый десятый намерен получить ту профессию, о которой давно мечтал, но продолжал работать по другому профилю ради зарплаты;

менее трети опрошенных (29%) не планируют переквалификацию в ближайшее время.

Инфографика: grc.ua

Специалисты рабочих профессий востребованы на рынке труда и входят в десятку профессиональных сфер с наибольшим количеством вакансий. Это не новое явление, ведь дефицит рабочего персонала наблюдается на украинском рынке труда в последние 7-10 лет.

Таким образом, сталкиваясь с проблемами трудоустройства, многие офисные сотрудники готовы перейти в рабочую профессию, чтобы иметь работу и получать зарплату. О таком намерении заявила треть (35%) опрошенных. Еще четверть опрошенных (26,1%) готовы работать «руками» в качестве подработки, не меняя основную профессию. Уже сменили профессию из-за того, что не смогли найти работу по специальности, 4,3% украинцев.

Не сталкиваются с проблемами трудоустройства во время кризиса и остаются востребованными только 13,5%.

Однако есть и те, кто считают оскорбительным переходить в рабочую профессию, имея высокий уровень образования и опыт в другой профессии. Такой ответ дали 15,2% опрошенных специалистов.

Инфографика: grc.ua

Интересно, что в кризис рынка труда 2014/2015 годов готовы были сменить кресло в офисе на работу в поле или у станка 39% украинских специалистов. Осуществили бы такое изменение профессии только в случае крайней необходимости 45% опрошенных. Не готовы были работать руками в любом случае 16% специалистов.

Среди наиболее приемлемых профессий для смены офисной специальности на работу «руками» украинцы назвали комплектовщика, водителя, фермера, садовода, огородника, а также повара и специалиста бьюти-сферы.

Рейтинг привлекательных рабочих профессий несколько изменился за последние несколько лет, ведь во время кризиса 2014/2015 годов наиболее привлекательным из возможных видов ручной работы для украинских специалистов является фермерство, садоводство и огородничество. На втором месте была профессия повара, на третьем — пекаря или кондитера. Замыкали пятерку рабочих специальностей комплектовщик и швея.

Инфографика: grc.ua

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