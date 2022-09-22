Госслужба занятости назвала топ-10 вакансий с максимальной зарплатой — Finance.ua

Госслужба занятости назвала топ-10 вакансий с максимальной зарплатой Сегодня 13:09 — Личные финансы

Госслужба занятости назвала топ-10 вакансий с максимальной зарплатой

В Государственной службе занятости назвали предложения по легальному трудоустройству с высоким уровнем оплаты труда. Отдельные работодатели предлагают работу с ежемесячной зарплатой более 100 тыс. грн.

Топ-10 актуальных вакансий с наибольшими зарплатами, которые есть в базе ведомства:

110 тыс. грн — ООО «Мелланокс Технолоджис Украина»: инженер по программному обеспечению компьютеров; специалист по разработке компьютерных программ; инженер-программист (г. Киев);

50-93 тыс. грн — ГП «Дія»: инженеры-программисты (г. Киев);

90 тыс. грн — ООО «Юбиквите Лабс Украина»: инженер-программист (г. Киев);

80 тыс. грн — ФЛП Онищак Р.В.: водитель автотранспортных средств (Львовская область);

50 тыс. грн — ФХ «Украина»: менеджер (управляющий) по внешнеэкономической деятельности (Винницкая обл.);

50 тыс. грн — ЧП «Ай Энд Ю Групп Агро»: тракторист-машинист сельскохозяйственного (лесохозяйственного) производства (Кировоградская обл.);

50 тыс. грн — ООО «Проф Логистикс»: водитель автотранспортных средств. (Днепропетровская область);

40 тыс. грн — ОДО «Глуховский Хлебокомбинат»: главный технолог (Сумская обл.);

38 тыс. грн — ООО «Траш»: управляющий магазином (Хмельницкая обл.);

38 тыс. грн — ЧАО «ДТЭК Павлоградуголь»: горняк очистного забоя (Днепропетровская область).

В Госслужбе также отметили, что в настоящее время украинцам доступно 26 тысяч вакансий. Также все актуальные вакансии можно посмотреть на едином портале вакансий , который поддерживает все мобильные устройства.

Справка Finance.ua:

экспертно-аналитический центр кадрового портала grc.ua подробно рассмотрел рынок труда в Киеве, Львове и Днепре и выяснил, какую работу и зарплаты предлагают в городах, которые стали центрами трудоустройства во время войны;

до полномасштабной войны жители западных населенных пунктов жаловались на нехватку вакансий. Часто выходом для них становился поиск работы за границей. Сейчас ситуация значительно лучше. Какую работу предлагают на Западе Украины — читайте здесь.



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