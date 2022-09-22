Госслужба занятости назвала топ-10 вакансий с максимальной зарплатой — Finance.ua
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Госслужба занятости назвала топ-10 вакансий с максимальной зарплатой

Личные финансы
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Госслужба занятости назвала топ-10 вакансий с максимальной зарплатой
Госслужба занятости назвала топ-10 вакансий с максимальной зарплатой
В Государственной службе занятости назвали предложения по легальному трудоустройству с высоким уровнем оплаты труда. Отдельные работодатели предлагают работу с ежемесячной зарплатой более 100 тыс. грн.
Топ-10 актуальных вакансий с наибольшими зарплатами, которые есть в базе ведомства:
  • 110 тыс. грн — ООО «Мелланокс Технолоджис Украина»: инженер по программному обеспечению компьютеров; специалист по разработке компьютерных программ; инженер-программист (г. Киев);
  • 50-93 тыс. грн — ГП «Дія»: инженеры-программисты (г. Киев);
  • 90 тыс. грн — ООО «Юбиквите Лабс Украина»: инженер-программист (г. Киев);
  • 80 тыс. грн — ФЛП Онищак Р.В.: водитель автотранспортных средств (Львовская область);
  • 50 тыс. грн — ФХ «Украина»: менеджер (управляющий) по внешнеэкономической деятельности (Винницкая обл.);
  • 50 тыс. грн — ЧП «Ай Энд Ю Групп Агро»: тракторист-машинист сельскохозяйственного (лесохозяйственного) производства (Кировоградская обл.);
  • 50 тыс. грн — ООО «Проф Логистикс»: водитель автотранспортных средств. (Днепропетровская область);
  • 40 тыс. грн — ОДО «Глуховский Хлебокомбинат»: главный технолог (Сумская обл.);
  • 38 тыс. грн — ООО «Траш»: управляющий магазином (Хмельницкая обл.);
  • 38 тыс. грн — ЧАО «ДТЭК Павлоградуголь»: горняк очистного забоя (Днепропетровская область).
В Госслужбе также отметили, что в настоящее время украинцам доступно 26 тысяч вакансий. Также все актуальные вакансии можно посмотреть на едином портале вакансий, который поддерживает все мобильные устройства.

Справка Finance.ua:

  • экспертно-аналитический центр кадрового портала grc.ua подробно рассмотрел рынок труда в Киеве, Львове и Днепре и выяснил, какую работу и зарплаты предлагают в городах, которые стали центрами трудоустройства во время войны;
  • до полномасштабной войны жители западных населенных пунктов жаловались на нехватку вакансий. Часто выходом для них становился поиск работы за границей. Сейчас ситуация значительно лучше. Какую работу предлагают на Западе Украины — читайте здесь.

Как найти работу, если вам за 40 лет

По материалам:
Finance.ua
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