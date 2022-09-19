В Украине заработал «Единый портал вакансий» — Finance.ua
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В Украине заработал «Единый портал вакансий»

Личные финансы
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В Украине заработал «Единый портал вакансий»
В Украине заработал «Единый портал вакансий»
В Украине заработал инструмент, который значительно облегчит поиск работы — «Единый портал вакансий».
Об этом сообщает Правительственный портал.
«Трудоустройство — чрезвычайно актуальная сегодня проблема для многих украинцев. Особенно тех, кто вынужден был покинуть свои дома из-за боевых действий в своем регионе и переехать. В то же время бизнес, который из-за войны сменил локацию, а также предприятия, которые открываются или расширяются, в том числе с помощью наших грантовых программ, нуждаются в рабочей силе. Новый инструмент поможет и работодателям, и работникам, и будет способствовать восстановлению и дальнейшему развитию экономики», — отметила Первый вице-премьер-министр — Министр экономики Украины Юлия Свириденко.
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По ее словам, план восстановления Украины предусматривает создание более 1 млн 700 тысяч рабочих мест в течение следующих лет, так что «Единый портал вакансий» будет очень полезен и в будущем.

О портале

Новый портал позволяет найти информацию о работе в соответствии с регионом, областью или направлением, ожидаемым уровнем зарплаты.
Новые вакансии появляются на портале в режиме реального времени и максимально актуальны.

Справка Finance.ua:

  • создание портала было инициировано Министерством экономики и Государственной службой занятости весной 2022 года;
  • в конце мая был подписан договор о сотрудничестве и информационном взаимодействии между Министерством экономики, Государственной службой занятости и 5 крупнейшими сайтами по трудоустройству (work.ua, robota.ua, grc.ua, novarobota.ua, pidbir.com).
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Хочу получить деньги до зарплаты

По материалам:
Finance.ua
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