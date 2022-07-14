Кризис на рынке труда: есть ли сейчас работа для директоров — Finance.ua

Кризис на рынке труда: есть ли сейчас работа для директоров Сегодня 09:00 — Личные финансы

Кризис на рынке труда: есть ли сейчас работа для директоров, www.freepik.com

Украинский рынок труда с начала войны находится в состоянии кризиса. Профессиональные сферы восстанавливаются разными темпами. В последние месяцы в Украине увеличилась потребность в специалистах рабочих профессий, менеджерах по продажам, в сельское хозяйство и строительство. Компании ищут тех, кто будет создавать, производить, продвигать и продавать товары и услуги. В то же время количество предложений работы для руководителей снизилось в общей структуре вакансий.

Об этом свидетельствуют данные кадрового портала grc.ua.

Руководители самого высокого уровня — профессиональная сфера, которая больше всего пострадала от кризиса. Количество предложений для представителей высшего менеджмента в июле в 6,7 раза меньше, чем в аналогичный период прошлого года. В течение нескольких месяцев войны наблюдается стабильное низкое количество вакансий и снижение зарплатных предложений.

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Найти работу операционному или финансовому директору сегодня довольно проблематично, ведь конкуренция среди соискателей этой категории — одна из самых высоких на рынке труда. На одно рабочее место может претендовать 14 и более человек.

С одной стороны, в условиях экономии и без лишней потребности в топ-менеджерах «дорогие» вакансии стараются не открывать. С другой стороны, как показывает опыт прошлых кризисов, во время ухудшения ситуации на рынке труда занятые сотрудники проявляют большую лояльность к работодателю, ценят рабочее место и не увольняются без лишней необходимости. Следовательно, как новых вакансий, так и вакансий «на замену» не слишком много. Если такие вакансии все же открываются, работодатели чаще ориентируются на внутренних кандидатов или на претендентов, которые согласны уступить свои зарплатные пожелания, чтобы получить работу.

Как компании ищут новых сотрудников на должность директора

Особую роль при поиске нового топ-менеджера стали играть рекомендации уже работающих сотрудников компании. Обращаться за рекомендацией к своим сотрудникам — обычное дело во многих компаниях. В условиях дефицита персонала такие рекомендации предоставить было сложно — хороший специалист, как правило, уже имел работу. А вот в условиях кризиса этот способ работает очень эффективно.

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На сегодняшний день, если открывается вакансия, чаще всего сотрудники могут порекомендовать двух или трех достойных кандидатов. Особенно если речь идет о профессиональных сферах с высокой конкуренцией. Таким образом, на внешний рынок поступает не слишком много вакансий. И еще меньшая их часть может удовлетворить соискателей с докризисными требованиями по зарплате. Однако для тех, кто готов быть настойчивым, работа всегда есть.

Где больше всего вакансий

Чаще как вакансии, так и резюме размещали в Киеве, Днепропетровской области, Львове и области, в Хмельницкой и Одесской области. Во всех сферах рынка труда лидерские позиции утратили регионы, пострадавшие от войны больше всего. Традиционно в рейтинге регионов с самым большим количеством предложений работы для высшего менеджмента раньше попадали Донецк и Харьков.

В каких сферах больше всего работы

Чаще всего работу предлагают управленцам в сфере продаж, производства, в транспорте и логистике, в маркетинге, медицине и в сфере информационных технологий. В этих категориях также размещено и максимальное количество резюме соискателей.

Каждое пятое резюме соискателя, желающего получить работу директором, размещено в категории Генеральный директор, исполнительный директор (СЕО). Ищут работу коммерческого директора (ССО) 17% кандидатов. Хочет занять должность руководителя производства или операционного директора (СОО) каждый шестой кандидат в сфере высшего менеджмента. Каждый десятый в поиске работы директором маркетинга и PR (CМО).

Уровень зарплат

С началом кризиса на рынке труда зарплаты всех специалистов начали проседать. В среднем зарплаты сейчас на 10% ниже, чем были до войны. В разных профессиональных сферах оклады снижались с разной динамикой. Общая тенденция к снижению зарплат догнала топ-менеджеров позже других профессиональных сфер. Снижение произошло только в июне.

В июле зарплаты директоров, как обычно, занимают второе место в рейтинге самых высоких окладов. Средняя зарплата в сфере топ-менеджмента в середине лета составляет 55 700 грн. Если рассматривать все зарплатные предложения для руководителей, то большую часть (44%) составляют самые низкие компенсации в размере от 35 700 грн. В каждой третьей вакансии в сфере топ-менеджмента указана зарплата от 53500 грн. Самые высокие зарплаты от 106 800 грн имеют только 6% вакансий для директоров.

Зарплатные пожелания у кандидатов на должности директоров выше предложения.

Средняя желаемая зарплата составляет 60100 грн. При этом согласны работать за зарплату до 35 000 грн только 28% кандидатов на должность в сфере топ-менеджмента. На зарплату от 35 000 грн до 69 900 грн претендуют 36% соискателей. Каждый четвертый кандидат на должность в высшем менеджменте хочет получать от 69 900 грн до 104 900 грн.

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