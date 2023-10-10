Криптовалютные аналитики прогнозируют значительный рост криптовалютного рынка в 2024 году — Finance.ua

Криптовалютные аналитики прогнозируют значительный рост криптовалютного рынка в 2024 году Сегодня 18:30 — Криптовалюта

Криптовалютные аналитики прогнозируют значительный рост криптовалютного рынка в 2024 году

Аналитики Finbold рассказали о своих прогнозах относительно криптоактивов на 2024 год. Они отметили, что после бурного роста котировок Bitcoin с $17 000 до $30 000 в первом полугодии 2023 года ситуация в отрасли относительно стабилизировалась. Это стало следствием политики Федеральной резервной системы США (ФРС) в рамках борьбы с инфляцией.

По мнению экспертов, следующий год будет положительным для индустрии. Ожидается, что бычий рынок будет вызван сочетанием основных катализаторов — снижением процентных ставок ФРС, потенциальным запуском спотовых биржевых фондов BTC (ETF), выборами в США, а также внутрисетевыми индикаторами.

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Сокращение вознаграждения за добычу блоков биткоина вдвое станет главным из событий. Раз в 4 года процедура халвинга снижает сумму BTC, получаемых майнерами. Фактор дефицита исторически повышает спрос на цифровую монету и, следовательно, и ее цену.

Во-вторых, ожидается, что центральный банк США начнет снижать процентные ставки в 2024 году. Это потенциально приведет к уменьшению доходности традиционных активов. В результате инвесторам придется искать альтернативные варианты с более высоким потенциалом прибыли, включая криптовалюты

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Потенциальное одобрение и запуск спотового BTC-ETF также ожидается в 2024 году. Если Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) позволит реализовать такой финансовый продукт, это привлечет новых инвесторов, сделав криптовалюты более доступными. В свою очередь это принесет дополнительную ликвидность на рынок.

Наконец, в США изберут президента, что может существенно повлиять на финансовые рынки. Если новая администрация обеспечит благоприятную нормативную среду для криптовалют и блокчейн-технологий, это простимулирует более широкое внедрение цифровых активов и привлечение новых инвестиций.

noworries По материалам:

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