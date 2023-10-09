Криптовалютные аналитики назвали основные условия для роста биткоина — Finance.ua

Криптовалютные аналитики назвали основные условия для роста биткоина 09.10.2023, 00:20 — Криптовалюта

Криптовалютные аналитики назвали основные условия для роста биткоина

Криптоаналитик Михаэль Ван де Поппе подчеркнул важность ключевых уровней для биткоина. Удержание позиции выше $27,200 значительно поддержит дальнейший восходящий импульс, убежден эксперт.

«Удержание ВТС выше $27 200 было бы существенным для продолжения роста, но желательно провести повторный тест на уровне $26 700 — $26 900, прежде чем мы продолжим ралли до $30 000. Настроения изменились достаточно быстро», — подчеркнул Поппе.

Криптотрейдер Николас Мертен рассказал о важной вехе для BTC , подтверждающей бычий рынок. Мертен подчеркнул, что биткоин может претерпеть значительное падение, если ему не удастся выйти из своего текущего торгового диапазона, который сохраняется уже около шести месяцев.

По словам Мертена, ВТС должен преодолеть канал от $28 000 до $32 000, который выступал в качестве уровня поддержки во время последнего бычьего рынка, а теперь может служить сопротивлением.

«Если мы снова поднимемся до $31 000, как это было в апреле, июне и июле, и у нас не хватит сил, чтобы подняться и установить новые относительные максимумы и пройти через это сопротивление на уровне $32 500, то мы откатимся вниз».

Около месяца назад Бенджамин Коуэн указывал, что перед прохождением «креста смерти» BTC существует вероятность ведущего к нему ралли.

«Слишком рано делать выводы, но этот сценарий разыгрывается, так что его следует рассмотреть», — сказал тогда аналитик.

В контексте криптовалют «крест смерти» — это медвежий сигнал, возникающий, когда краткосрочная скользящая средняя опускается ниже долгосрочной. Этот паттерн указывает на потенциальное движение цены криптовалюты вниз и может побуждать трейдеров рассмотреть возможность продажи своих активов.

Заметим — по мнению Артура Хейса, если Федеральный резерв США снова начнет печатать деньги, ВТС ожидает стремительный рост. Одним из сигналов того, что ФРС нужно будет изменить курс и поддержать экономику США, уверен эксперт, является тревожная ситуация на рынке облигаций. По его словам, долгосрочные процентные ставки по облигациям растут быстрее краткосрочных. Такая модель кривой доходности часто является медвежьим сигналом для акций и рисковых активов.

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noworries По материалам:

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