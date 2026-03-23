Криптовалюта падает из-за новых угроз и атак на Ближнем Востоке — Bloomberg
Криптовалюты снова снизились после того, как США, Израиль и Иран обменялись новыми угрозами и атаками.
Об этом сообщает Bloomberg.
Биткойн 22 марта упал на 3,3% до 68 150 долларов, что является самым низким уровнем с начала марта.
Снижение цен было еще более резким среди других токенов, причем Ether в какой-то момент потерял почти 5%, опустившись до 2050 долларов, а Solana, XRP и Cardano тоже подешевели.
Биткойн снижается с начала войны на Ближнем Востоке, и криптовалюта потеряла примерно 20% с тех пор, как США и Израиль начали свои атаки на Иран в конце февраля.
Ранее бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выразил скепсис по поводу биткоина и заявил, что давно подозревает первую криптовалюту в сходстве с финансовой пирамидой.
По его словам, такие сомнения усилились после истории знакомого инвестора, который лишился значительной суммы из-за инвестиций в криптовалюту. Подобные случаи, по мнению политика, могут подрывать доверие к цифровым активам.
В то же время Главный инвестиционный директор Bitwise Мэтью Хоуган представил модель, по которой цена биткоина может достичь $1 млн за монету. Такой сценарий возможен при росте глобального рынка активов для сохранения стоимости и увеличения доли BTC в нем.
