Кредиты, ипотека, война: как украинцам справиться с долгами перед банками — Finance.ua

Кредиты, ипотека, война: как украинцам справиться с долгами перед банками

Кредиты, ипотека, война: как украинцам справиться с долгами перед банками

Полномасштабное российское вторжение в Украину привело к экономическим проблемам. Министерство экономики Украины прогнозирует падение ВВП Украины на 16 процентов в первом квартале, а за год — до 40 процентов. Всемирный банк предвидит еще большее падение экономики Украины из-за войны — на 45,1 процента по итогам года. Как следствие — доходы многих украинцев сокращаются, а некоторые даже остаются без работы.

Об этом пишет DW.

Банки не могут не начислять проценты и просто «простить» кредиты, ведь это приведет к тому, что они, в итоге, не смогут вернуть людям депозиты, объясняет председатель совета Независимой ассоциации банков Украины (НАБУ) Елена Коробкова.

«Компромиссным решением является введение „кредитных каникул“, предоставление возможности не обслуживать кредиты сейчас для тех, кто находится в затруднительном положении, и возможности вернуть кредит после войны», — говорит она.

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Что касается ипотеки, то банки говорят, что все нужно оплачивать как обычно. Банк может разрешить не платить очередные платежи по ипотечному кредиту за счет кредитных каникул на время действия военного положения в Украине. Однако в этом разрешении есть нюанс — все пропущенные платежи после отмены военного положения нужно будет уплатить сразу.

Банкам запрещено штрафовать

Решение о запрете банкам и небанковским финансовым учреждениям начислять штраф и пеню в случае просрочки исполнения обязательств по потребительскому кредиту Верховная Рада Украины приняла 15 марта. Такая норма будет действовать во время военного положения и в 30-дневный срок после дня его отмены. Также запрещается увеличивать процентную ставку за использование кредита.

В то же время кредиторы имеют право начислять проценты за пользование кредитными средствами и информировать о необходимости уплаты как процентов, так и основной суммы долга, отмечают в пресс-службе Национального банка Украины.

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«Кредитные каникулы, при которых не начисляются или частично начисляются проценты по кредиту, — это отсрочка уплаты долга, а не его прощение. Также „кредитные каникулы“ — это право кредитора, а не его обязанность», — подчеркивают в НБУ.

В НБУ отметили, что не влияют на операционную деятельность банков, поэтому не устанавливают срок «кредитных каникул» или их условия.

«Банки самостоятельно определяют оптимальный сценарий исходя из состояния своих должников. По нашему мнению, такой подход наиболее эффективен, так как продемонстрировал свой положительный результат в 2020 году», — подчеркнули в Нацбанке.

Кроме того, в НБУ подчеркивают: если у заемщиков есть финансовая возможность обслуживать займы, то стоит это делать. Тем, кто не может, рекомендуют договариваться непосредственно с кредиторами об условиях таких «каникул», а банкам — активнее предлагать своим клиентам реструктуризацию задолженности по потребительскому кредиту или те же «кредитные каникулы».

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