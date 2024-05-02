Правительство продлило кредитование для аграриев с прифронтовых и временно оккупированных территорий — Finance.ua

Правительство продлило кредитование для аграриев с прифронтовых и временно оккупированных территорий Сегодня 12:17 — Кредит&Депозит

Правительство продлило кредитование для аграриев с прифронтовых и временно оккупированных территорий

Правительство приняло решение о продлении государственных портфельных гарантий для кредитования фермерских хозяйств, потерявших потенциальное залоговое имущество из-за военных действий.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

Согласно постановлению № 477, которое Кабмин принял на очередном заседании, фермерские хозяйства, до 2022 года получившие кредиты и расположенные на временно оккупированных территориях или где ведутся активные боевые действия, могут отсрочить их возврат до 31 декабря 2025 года.

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Заявки от фермеров для продолжения кредитования будут принимать через Государственный аграрный реестр.

По словам заместителя министра аграрной политики Тараса Высоцкого, такое решение позволит аграриям пролонгировать кредиты, взятые до 24 февраля 2022 года.

Добавляется, что о начале подачи заявок на получение поддержки будет сообщено дополнительно на сайте Минагрополитики.

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