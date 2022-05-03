Кредитные каникулы в ПриватБанке: что изменится с 1 июня — Finance.ua

Кредитные каникулы в ПриватБанке: что изменится с 1 июня

Кредитные каникулы в ПриватБанке: что изменится с 1 июня

ПриватБанк с 1 июня 2022 года возвращает обязательный ежемесячный платеж по кредитным картам для клиентов. До этого внесение суммы было необязательным в связи с войной в Украине.

Об этом напоминает пресс-служба банка.

«До 1 июня в ПриватБанке действуют кредитные каникулы. Это льготные условия договора, когда клиенты могут не вносить обязательный ежемесячный платеж. Банк за это не будет штрафовать, а будет списывать только процент за пользование кредитными средствами. Но вы могли заметить, что вчера у вас списалось меньше процентов, чем обычно. Это потому, что ставка в апреле и мае будет вдвое меньше — 1,7%», — говорится в сообщении.

Поэтому если у вас сейчас трудности, до конца мая можете не вносить обязательный платеж.

«Но если пополните кредитку, мы будем вам очень благодарны. С июня же обязательный платеж вернется. А об условиях пользования средствами в июне мы сообщим отдельно», — добавили в ПриватБанке.

Справка Finance.ua:

многие украинцы потеряли работу и возможность зарабатывать себе на жизнь из-за введения военного положения и военных действий. Это означает, что у людей, оформивших кредит, возникнут трудности со своевременной выплатой долга как во время войны, так и в послевоенный период;

чтобы хоть как-то облегчить жизнь украинцев-заемщиков в это сложное время, Верховная Рада Украины приняла закон № 2120-IX «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законодательные акты Украины о действии норм на период действия военного положения».

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