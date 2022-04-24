Кредитні канікули під час війни: що потрібно знати — Finance.ua

Кредитні канікули під час війни: що потрібно знати

Кредитні канікули під час війни: що потрібно знати

Багато українців втратили роботу і можливість заробляти собі на життя через введення воєнного стану і воєнні дії. Це означає, що у людей, які оформили кредит, виникнуть труднощі зі своєчасною виплатою боргу, як під час війни, так і в післявоєнний період.

Про це пише портал «Інформатор Гроші».

Щоб хоч якось полегшити життя українців-позичальників у цей складний час, Верховна Рада України ухвалила закон № 2120-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо дії норм на період дії воєнного стану».

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Цей закон вносить зміни до правил роботи банків та небанківських фінансових установ, у т.ч. тих, що надають послуги з кредитування:

на час дії воєнного стану та в 30-денний термін після його припинення або скасування позичальник не нестиме відповідальності перед кредитодавцем у разі прострочення виконання зобов’язань по споживчому кредиту (тобто кредиту, який видають на купівлю товарів тривалого користування (автомобілі, меблі, побутова техніка), на навчання, лікування тощо);

якщо позичальник допустив прострочення, він звільняється від обов’язку сплати неустойки (штрафу, пені) та інших платежів, передбачених договором про споживчий кредит за прострочення виконання (невиконання) зобов’язань;

у разі невиконання зобов’язань за договором про споживчий кредит банк не повинен збільшувати процентну ставку за користування кредитом (крім випадків, коли встановлення процентної ставки, що змінюється, передбачено договором);

неустойка (штраф, пеня) та інші платежі за договором, які були нараховані з 24 лютого 2022 р. за прострочення виконання за таким договором, підлягають списанню;

нові правила не передбачають скасування відсотків за користування кредитними коштами, і таке нарахування є правомірним з боку кредитора;

«кредитні канікули» — це лише відстрочка виплати боргу, а не його анулювання. Це право кредитора, а не його зобов’язання. Радимо домовлятися про кредитні канікули безпосередньо з кредитором.

Таким чином, якщо у вас є невиплачений споживчий кредит станом на воєнний період, ви не будете нести відповідальність за несплату боргу під час воєнного стану та у 30-денний термін після його припинення/скасування. Водночас, якщо у вас є достатній запас ресурсів, щоб продовжувати працювати та виплачувати кредити, слід це робити надалі.

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