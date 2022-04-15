Банкам радять частіше пропонувати кредитні канікули — Finance.ua

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Банкам радять частіше пропонувати кредитні канікули

Вчора 14:28Кредит&Депозит
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Банкам радять частіше пропонувати кредитні канікулиБанкам радять частіше пропонувати кредитні канікули
Нацбанк рекомендує фінансовим установам пропонувати клієнтам-споживачам реструктуризацію заборгованості за споживчим кредитом або кредитні канікули.
Про це йдеться на сайті НБУ.
У регуляторі пояснюють — такі заходи необхідні у зв’язку із суттєвим погіршенням фінансового стану позичальників, які втратили роботу у період війни.
«Такі кроки з боку фінансових установ дадуть можливість громадянам, які зараз опинилися в скрутному становищі, тимчасово не обслуговувати кредити та повернути їх тоді, коли це буде можливим», — підкреслили у Національному банку.
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Там водночас нагадали іншим фінансовим установам та колекторським компаніям про необхідність дотримуватися правил під час обслуговування споживчих кредитів. Зокрема про те, що на час дії воєнного стану споживач має право прострочувати погашення позики, тож він звільняється від сплати штрафу або неустойки. А пеня, нарахована з 24 лютого включно, підлягає списанню.
Також заборонено піднімати процентну ставку за користування кредитом за невиконання клієнтом зобов’язань, крім випадків коли це передбачено договором.
В НБУ також нагадали про етичні вимоги взаємодії з клієнтом. Наслідком недотримання таких вимог може бути застосування відповідних заходів впливу з боку регулятора.
Нацбанк однак зауважив, що під час дії кредитних канікул не передбачене скасування відсотків за користування кредитними коштами. Таке нарахування є правомірним із боку кредитора.
Нагадаємо, на початку березня НБУ дозволив банкам не враховувати несплату за кредитами як прострочення протягом дії воєнного часу та 30 днів після цього, якщо несплата пов’язана із російською агресією. Однак автоматичного прощення кредитної заборгованості не буде.
До речі, портал Finance.ua проаналізував кредитні пропозиції більшості українських банків. Найкращі ми відібрали в спеціальному сервісі.
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За матеріалами: Фінансовий клуб
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