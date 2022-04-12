Банки борги не пробачають: що робити українцям з іпотекою та іншими кредитами під час війни — Finance.ua

Банки борги не пробачають: що робити українцям з іпотекою та іншими кредитами під час війни

Банки борги не пробачають: що робити українцям з іпотекою та іншими кредитами під час війни

На час війни банки розблокували всі кредитні картки, а українці отримали змогу без перешкод користуватися позиковими коштами, зокрема й кредитними лімітами.

Однак кожен банк ухвалює рішення самостійно й домовлятися про кредитні канікули більшості клієнтів довелось окремо. Про це пише «Сьогодні».

Від 17 березня в Україні набрав чинності спеціальний антикризовий закон. Він мав суттєво полегшити життя людей, які мали кредити в банках — іпотеку, автокредити, готівкові кредити чи кредитні картки.

Нагадаємо, алгоритм був такий:

у період дії воєнного стану та у 30-денний строк після його припинення чи скасування споживач не несе відповідальності перед банком за протермінування виплат, і це не впливає на кредитну історію;

штраф, пеню чи інші платежі через протермінування сплати по кредиту здійснювати не потрібно;

штрафні платежі, нараховані після 24 лютого 2022 року, підлягали списанню;

банкам заборонили збільшувати відсоткову ставку за користування кредитом через невиконання клієнтом зобов’язань за договором;

скасування відсотків за користування кредитними коштами не передбачалося.

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Як розповів президент Асоціації українських банків Андрій Дубас, громадяни мають пам’ятати, що після війни чи після скасування кредитних канікул, борги доведеться сплатити в будь-якому випадку. На період воєнного стану банки лише дали відтермінування, але не прощення позики.

Жодних штрафних санкцій до клієнтів не застосовуватимуть. А ось кредити на дрібні потреби банки не дають — такі програми заморозили ще від початку війни. Тож взяти в борг на покупку, наприклад, побутової техніки українці не можуть.

Гострим для багатьох переселенців залишається проблема з іпотечним кредитом. Від снарядів окупантів постраждали тисячі будинків по всій Україні. Власники зруйнованих квартир, взятих під іпотеку, мізкують, чи виплачувати житловий кредит.

Юристи зазначають, що навіть якщо будинок розбомбили, виплата кредиту продовжується. Необхідно юридично припинити іпотеку шляхом державної реєстрації у встановленому законодавством порядку. Тоді справа має перейти в руки страхової компанії.

Тобто, у разі бомбардування вашої оселі, яку ви купували в іпотеку, ви маєте право на компенсацію від страхової компанії. Й так розрахуватись з банком.

Юристка Тетяна Козаченко розповіла, що страхові компанії працюють при банках. І якщо вони повинні повернути людині гроші, і мають можливість це зробити, вони це зроблять.

«Нікуди обов’язок людини повернути кредит в банк не зникає. Якщо страхова компанія повинна компенсувати за знищення майна гроші напряму банку, тоді зрозуміло. Тоді в цій частині гроші будуть повернені безпосередньо банку», — зауважила Козаченко.

Напрацювання механізмів

Проблему іпотеки у постраждалих від російської окупації містах потрібно буде вирішувати на рівні законодавства вже після війни, зазначають юристи. Ініціативи мають дозволить списання або реструктуризацію цих кредитів. Зараз Нацбанк працює над подібним механізмом, але воліє повернутися до цього вже після закінчення воєнного стану.

За словами голови НБУ Кирила Шевченка, якщо людина втратила житло як предмет застави за іпотекою, не можна застосовувати загальний підхід і залишати її наодинці з тими проблемами.

Наразі ж українці можуть подати заявку на відшкодування пошкодженого або втраченого майна через війну через «Дію».

Нагадаємо, держава планує викупити не введене в експлуатацію житло. Перші квартири переселенці отримають через три-чотири місяці.

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