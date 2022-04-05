В Мінюсті пояснили нюанси щодо кредитування та іпотеки в період воєнного стану — Finance.ua

В Мінюсті пояснили нюанси щодо кредитування та іпотеки в період воєнного стану

Вчора 08:00 — Нерухомість

Важливим для громадян і бізнесу стало прийняття Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо дії норм на період дії воєнного стану» від 15.03.2022 № 2120-IX, яким врегульовано питання не лише у сфері оподаткування, але й кредитування та іпотечних правовідносинах.

надзвичайного стану та у 30-денний строк після його припинення або скасування зупинено дію положень щодо: В Мінюсті пояснили , що на період дії в Україні воєнного,його припинення або скасуванняположень щодо:

набуття іпотекодержателем права власності на предмет іпотеки;

продажу предмета іпотеки;

виселення мешканців із житлових будинків та приміщень, переданих в іпотеку, щодо яких є судове рішення про звернення стягнення на такі об’єкти;

реалізації предмета іпотеки на електронних торгах.

Зазначені гарантії стосуються лише вже переданої у іпотеку для забезпеченням споживчого кредиту нерухомості, яка належить фізичним особам.

Якщо ж договір, виконання зобов’язань за яким забезпечує іпотека, буде укладений після дня набрання чинності цим Законом, або до нього після дня набрання чинності цим Законом вносилися за погодженням сторін зміни в частині продовження строків виконання зобов’язань та/або зменшення розміру процентів, штрафних санкцій, відповідні гарантіє не застосовуватимуться.

Також, з метою забезпечення захисту національних інтересів за майбутніми позовами держави України у зв’язку з військовою агресією російської федерації до прийняття та набрання чинності Законом України щодо врегулювання відносин за участю осіб, пов’язаних з державою-агресором також запроваджено:

мораторій (заборону) на виконання грошових та інших зобов’язань, кредиторами (стягувачами) за якими є російська федерація або особи, пов’язані з державою-агресором.

Зокрема, встановлено, що:

правочини (у тому числі довіреності), укладені з порушенням мораторію, у тому числі якщо ними передбачається відповідне відчуження у майбутньому, є н ікчемними;

нотаріальне посвідчення правочинів, що порушують мораторій, забороняється;

державна реєстрація або інше визнання державними органами, органами місцевого самоврядування, їх посадовими особами, державними реєстраторами та особами, які надають публічні (адміністративні) послуги, правочинів, укладених з порушенням мораторію, забороняється.

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