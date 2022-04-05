В Мінюсті пояснили нюанси щодо кредитування та іпотеки в період воєнного стану — Finance.ua
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В Мінюсті пояснили нюанси щодо кредитування та іпотеки в період воєнного стану

Вчора 08:00Нерухомість
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В Мінюсті пояснили нюанси щодо кредитування та іпотеки в період воєнного стану
Важливим для громадян і бізнесу стало прийняття Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо дії норм на період дії воєнного стану» від 15.03.2022 № 2120-IX, яким врегульовано питання не лише у сфері оподаткування, але й кредитування та іпотечних правовідносинах.
В Мінюсті пояснили, що на період дії в Україні воєнного, надзвичайного стану та у 30-денний строк після його припинення або скасування зупинено дію положень щодо:
  • набуття іпотекодержателем права власності на предмет іпотеки;
  • продажу предмета іпотеки;
  • виселення мешканців із житлових будинків та приміщень, переданих в іпотеку, щодо яких є судове рішення про звернення стягнення на такі об’єкти;
  • реалізації предмета іпотеки на електронних торгах.
Зазначені гарантії стосуються лише вже переданої у іпотеку для забезпеченням споживчого кредиту нерухомості, яка належить фізичним особам.
Якщо ж договір, виконання зобов’язань за яким забезпечує іпотека, буде укладений після дня набрання чинності цим Законом, або до нього після дня набрання чинності цим Законом вносилися за погодженням сторін зміни в частині продовження строків виконання зобов’язань та/або зменшення розміру процентів, штрафних санкцій, відповідні гарантіє не застосовуватимуться.
Також, з метою забезпечення захисту національних інтересів за майбутніми позовами держави України у зв’язку з військовою агресією російської федерації до прийняття та набрання чинності Законом України щодо врегулювання відносин за участю осіб, пов’язаних з державою-агресором також запроваджено:
мораторій (заборону) на виконання грошових та інших зобов’язань, кредиторами (стягувачами) за якими є російська федерація або особи, пов’язані з державою-агресором.
Зокрема, встановлено, що:
  • правочини (у тому числі довіреності), укладені з порушенням мораторію, у тому числі якщо ними передбачається відповідне відчуження у майбутньому, є нікчемними;
  • нотаріальне посвідчення правочинів, що порушують мораторій, забороняється;
  • державна реєстрація або інше визнання державними органами, органами місцевого самоврядування, їх посадовими особами, державними реєстраторами та особами, які надають публічні (адміністративні) послуги, правочинів, укладених з порушенням мораторію, забороняється.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Finance.ua
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