Особенностью ипотечного кредитования в Польше является то, что лишь небольшая часть процесса закреплена в законах, все остальное носит рекомендательный характер. Конкретные условия могут быть установлены не только выбранным банком, но и в индивидуальном порядке.
В общем, если вы проживаете в Польше легально, официально трудоустроены и есть источник постоянного дохода, безупречная кредитная и банковская история, то оформить ипотечное кредитование сможете без проблем. Алгоритм оформления его выглядит так:
заключение договора с застройщиком или продавцом;
обращение с пакетом документов в банк;
рассмотрение банком заявления и проверка всех данных;
заключение кредитного договора.
Кто может оформить ипотеку и какие документы нужны?
Иностранцы, получившие карту постоянного проживания в Польше, имеют большие шансы оформить кредит на длительный срок (30-45 лет), а вот людям с картой временного проживания сделать это будет несколько сложнее. Ведь в таком случае кредит будет выдан на время, не превышающее срок действия карты.
По данным migrant.biz.ua, пакет необходимых документов включает в себя:
загранпаспорт;
карту постоянного проживания в Польше или карту временного пребывания минимум на 12 месяцев. Во втором случае сроки предоставления кредита будут соответствовать сроку его действия;
свидетельство об уплате налогов;
справку о зарплате за последние три-шесть месяцев;
договор на год вперед и справку о доходах за последние три-шесть месяцев;
справку о доходах за последние полгода;
справку о доходах за один-два года (при ведении собственного бизнеса в Польше);
справку о несудимости;
польский рапорт ВИК, справку о выплате РІТ и историю движения средств на банковском счете претендента;
предварительный договор с застройщиком (девелопером) или с продавцом недвижимости;
разрешение от Министерства внутренних дел Польши на покупку недвижимости в случае покупки дома или земельного участка иностранцем, прожившим в стране не менее пяти лет. Нужно также разрешение на покупку любой недвижимости, расположенной в пограничной зоне.
Кроме непосредственной стоимости жилья, вас ждут дополнительные расходы:
200-300 злотых за осмотр недвижимости, проводимой представителем банка;
налог на гражданско-правовые действия в размере 2% от рыночной стоимости недвижимости (при покупке жилья от застройщика этот налог не взимается);
3,5% от суммы кредитования за услуги банка;
0,1% ипотечный налог;
260 злотых за запись в домовой книге и заявление на ее изготовление;
услуги нотариуса (при стоимости недвижимости от 60 тыс. до миллиона злотых ставка составит 1010 злотых плюс 0,4% от суммы сделки. Оформление сделки на сумму от одного до двух миллионов оценивается уже в 4770 злотых и 0,2% от суммы).
Какие банки выдают кредиты и каковы их условия?
Чаще всего польские банки предъявляют к иностранцам следующие требования:
установить личность иностранного гражданина (действующий загранпаспорт);
подтвердить законность пребывания в Польше претендента на оформление кредита;
подтвердить наличие польской прописки;
указать законный источник доходов (необходимо подтвердить документально);
иметь положительную кредитную историю (в Польше или государстве проживания);
иметь номер PESEL.
Среди наиболее популярных банков, выдающих иностранцам ипотеку, есть: