Как оформить ипотеку в Польше — условия кредитования и необходимые документы

Как оформить ипотеку в Польше — условия кредитования и необходимые документы, freepik.com

Иностранцы в Польше имеют возможность приобрести жилье в ипотеку с определенными условиями.

Об этом пишет «Сегодня».

Особенностью ипотечного кредитования в Польше является то, что лишь небольшая часть процесса закреплена в законах, все остальное носит рекомендательный характер. Конкретные условия могут быть установлены не только выбранным банком, но и в индивидуальном порядке.

В общем, если вы проживаете в Польше легально, официально трудоустроены и есть источник постоянного дохода, безупречная кредитная и банковская история, то оформить ипотечное кредитование сможете без проблем. Алгоритм оформления его выглядит так:

заключение договора с застройщиком или продавцом;

обращение с пакетом документов в банк;

рассмотрение банком заявления и проверка всех данных;

заключение кредитного договора.

Кто может оформить ипотеку и какие документы нужны?

Иностранцы, получившие карту постоянного проживания в Польше, имеют большие шансы оформить кредит на длительный срок (30-45 лет), а вот людям с картой временного проживания сделать это будет несколько сложнее. Ведь в таком случае кредит будет выдан на время, не превышающее срок действия карты.

пакет необходимых документов включает в себя: По данным migrant.biz.ua,

загранпаспорт;

карту постоянного проживания в Польше или карту временного пребывания минимум на 12 месяцев. Во втором случае сроки предоставления кредита будут соответствовать сроку его действия;

свидетельство об уплате налогов;

справку о зарплате за последние три-шесть месяцев;

договор на год вперед и справку о доходах за последние три-шесть месяцев;

справку о доходах за последние полгода;

справку о доходах за один-два года (при ведении собственного бизнеса в Польше);

справку о несудимости;

польский рапорт ВИК, справку о выплате РІТ и историю движения средств на банковском счете претендента;

предварительный договор с застройщиком (девелопером) или с продавцом недвижимости;

разрешение от Министерства внутренних дел Польши на покупку недвижимости в случае покупки дома или земельного участка иностранцем, прожившим в стране не менее пяти лет. Нужно также разрешение на покупку любой недвижимости, расположенной в пограничной зоне.

Кроме непосредственной стоимости жилья, вас ждут дополнительные расходы:

200-300 злотых за осмотр недвижимости, проводимой представителем банка;

налог на гражданско-правовые действия в размере 2% от рыночной стоимости недвижимости (при покупке жилья от застройщика этот налог не взимается);

3,5% от суммы кредитования за услуги банка;

0,1% ипотечный налог;

260 злотых за запись в домовой книге и заявление на ее изготовление;

услуги нотариуса (при стоимости недвижимости от 60 тыс. до миллиона злотых ставка составит 1010 злотых плюс 0,4% от суммы сделки. Оформление сделки на сумму от одного до двух миллионов оценивается уже в 4770 злотых и 0,2% от суммы).

Какие банки выдают кредиты и каковы их условия?

Чаще всего польские банки предъявляют к иностранцам следующие требования:

установить личность иностранного гражданина (действующий загранпаспорт);

подтвердить законность пребывания в Польше претендента на оформление кредита;

подтвердить наличие польской прописки;

указать законный источник доходов (необходимо подтвердить документально);

иметь положительную кредитную историю (в Польше или государстве проживания);

иметь номер PESEL.

Среди наиболее популярных банков, выдающих иностранцам ипотеку, есть:

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