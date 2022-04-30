Как оформить ипотеку в Польше — условия кредитования и необходимые документы — Finance.ua
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Как оформить ипотеку в Польше — условия кредитования и необходимые документы

Сегодня 20:04Кредит&Депозит
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Как оформить ипотеку в Польше — условия кредитования и необходимые документыКак оформить ипотеку в Польше — условия кредитования и необходимые документы, freepik.com
Иностранцы в Польше имеют возможность приобрести жилье в ипотеку с определенными условиями.
Об этом пишет «Сегодня».
Особенностью ипотечного кредитования в Польше является то, что лишь небольшая часть процесса закреплена в законах, все остальное носит рекомендательный характер. Конкретные условия могут быть установлены не только выбранным банком, но и в индивидуальном порядке.
В общем, если вы проживаете в Польше легально, официально трудоустроены и есть источник постоянного дохода, безупречная кредитная и банковская история, то оформить ипотечное кредитование сможете без проблем. Алгоритм оформления его выглядит так:
  • заключение договора с застройщиком или продавцом;
  • обращение с пакетом документов в банк;
  • рассмотрение банком заявления и проверка всех данных;
  • заключение кредитного договора.

Кто может оформить ипотеку и какие документы нужны?

Иностранцы, получившие карту постоянного проживания в Польше, имеют большие шансы оформить кредит на длительный срок (30-45 лет), а вот людям с картой временного проживания сделать это будет несколько сложнее. Ведь в таком случае кредит будет выдан на время, не превышающее срок действия карты.
По данным migrant.biz.ua, пакет необходимых документов включает в себя:
  • загранпаспорт;
  • карту постоянного проживания в Польше или карту временного пребывания минимум на 12 месяцев. Во втором случае сроки предоставления кредита будут соответствовать сроку его действия;
  • свидетельство об уплате налогов;
  • справку о зарплате за последние три-шесть месяцев;
  • договор на год вперед и справку о доходах за последние три-шесть месяцев;
  • справку о доходах за последние полгода;
  • справку о доходах за один-два года (при ведении собственного бизнеса в Польше);
  • справку о несудимости;
  • польский рапорт ВИК, справку о выплате РІТ и историю движения средств на банковском счете претендента;
  • предварительный договор с застройщиком (девелопером) или с продавцом недвижимости;
  • разрешение от Министерства внутренних дел Польши на покупку недвижимости в случае покупки дома или земельного участка иностранцем, прожившим в стране не менее пяти лет. Нужно также разрешение на покупку любой недвижимости, расположенной в пограничной зоне.
Кроме непосредственной стоимости жилья, вас ждут дополнительные расходы:
  • 200-300 злотых за осмотр недвижимости, проводимой представителем банка;
  • налог на гражданско-правовые действия в размере 2% от рыночной стоимости недвижимости (при покупке жилья от застройщика этот налог не взимается);
  • 3,5% от суммы кредитования за услуги банка;
  • 0,1% ипотечный налог;
  • 260 злотых за запись в домовой книге и заявление на ее изготовление;
  • услуги нотариуса (при стоимости недвижимости от 60 тыс. до миллиона злотых ставка составит 1010 злотых плюс 0,4% от суммы сделки. Оформление сделки на сумму от одного до двух миллионов оценивается уже в 4770 злотых и 0,2% от суммы).

Какие банки выдают кредиты и каковы их условия?

Чаще всего польские банки предъявляют к иностранцам следующие требования:
  • установить личность иностранного гражданина (действующий загранпаспорт);
  • подтвердить законность пребывания в Польше претендента на оформление кредита;
  • подтвердить наличие польской прописки;
  • указать законный источник доходов (необходимо подтвердить документально);
  • иметь положительную кредитную историю (в Польше или государстве проживания);
  • иметь номер PESEL.
Среди наиболее популярных банков, выдающих иностранцам ипотеку, есть:

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По материалам: Сьогодні
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