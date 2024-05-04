Эксперт рассказал, пользуются ли спросом среди украинцев гривневые депозиты — Finance.ua

Эксперт рассказал, пользуются ли спросом среди украинцев гривневые депозиты
Гривневые депозиты привлекательны для украинцев, так как банковская система Украины остается надежной.
Такое мнение высказал экономист Центра экономической стратегии Максим Самойлюк в интервью Украинскому радио.
«Банковская система сохраняет доверие населения. НБУ не видит значительного уменьшения объема депозитов. Это ожидаемо, поскольку банковская система показала себя устойчивой в условиях войны, мы не видим катастрофических сдвигов с банками, их падений. Так что банковская система остается надежной, и депозиты — привлекательными, особенно учитывая, что депозитные ставки все еще существенно выше инфляции. Если вкладываться в депозиты, то это позволяет перекрыть инфляцию и немного заработать», — сказал Самойлюк.
По словам экономиста, гораздо более прибыльными остаются военные облигации, выпускаемые правительством.
По ним ставка еще выше — это 16% по годовым облигациям, они еще прибыльнее, чем депозиты и, в то же время, позволяют помочь правительству профинансировать оборону.
Самойлюк отмечает, что банки не заинтересованы привлекать валютные депозиты, ведь кредитование в валюте сейчас не развито по очевидным причинам — курс нестабильный, ситуация с войной, последствия кризиса 2008 года еще дают о себе знать — соответственно ставки по валютным депозитам очень низкие, и они не являются привлекательными. Соответственно и объемы таких депозитов малы.
Напомним, из опроса о банковском фондировании НБУ (II квартал 2024 года) стало известно, что почти все банки в Украине ожидают снижения стоимости депозитов и для домохозяйств, и для корпораций в апреле-июне 2024 года.
Кстати, на депозите можно зарабатывать больше, если воспользоваться программой «Бонус к депозиту» от Finance.ua. Больше о программе и выгодах можно узнать по ссылке.
Получить больше с депозита
Поделиться новостью