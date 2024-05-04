Эксперт рассказал, пользуются ли спросом среди украинцев гривневые депозиты — Finance.ua

Эксперт рассказал, пользуются ли спросом среди украинцев гривневые депозиты Сегодня 08:03 — Кредит&Депозит

Эксперт рассказал, пользуются ли спросом среди украинцев гривневые депозиты

Гривневые депозиты привлекательны для украинцев, так как банковская система Украины остается надежной.

Такое мнение высказал экономист Центра экономической стратегии Максим Самойлюк в интервью Украинскому радио.

«Банковская система сохраняет доверие населения. НБУ не видит значительного уменьшения объема депозитов. Это ожидаемо, поскольку банковская система показала себя устойчивой в условиях войны, мы не видим катастрофических сдвигов с банками, их падений. Так что банковская система остается надежной, и депозиты — привлекательными, особенно учитывая, что депозитные ставки все еще существенно выше инфляции. Если вкладываться в депозиты, то это позволяет перекрыть инфляцию и немного заработать», — сказал Самойлюк.

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По словам экономиста, гораздо более прибыльными остаются военные облигации, выпускаемые правительством.

По ним ставка еще выше — это 16% по годовым облигациям, они еще прибыльнее, чем депозиты и, в то же время, позволяют помочь правительству профинансировать оборону.

Самойлюк отмечает, что банки не заинтересованы привлекать валютные депозиты, ведь кредитование в валюте сейчас не развито по очевидным причинам — курс нестабильный, ситуация с войной, последствия кризиса 2008 года еще дают о себе знать — соответственно ставки по валютным депозитам очень низкие, и они не являются привлекательными. Соответственно и объемы таких депозитов малы.

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Напомним, из опроса о банковском фондировании НБУ (II квартал 2024 года) стало известно, что почти все банки в Украине ожидают снижения стоимости депозитов и для домохозяйств, и для корпораций в апреле-июне 2024 года.

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Укрінформ По материалам:

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