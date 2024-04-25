Кредитный рейтинг Boeing упал из-за влияния проблемы с контролем качества на денежный поток — Finance.ua

Кредитный рейтинг Boeing упал из-за влияния проблемы с контролем качества на денежный поток Сегодня 23:12

Кредитный рейтинг Boeing упал из-за влияния проблемы с контролем качества на денежный поток, www.nbcnews.com

Рейтинговое агентство Moody’s снизило кредитный рейтинг Boeing Co. на одну ступень, поскольку проблемы с контролем качества влияют на свободный денежный поток авиастроительной компании.

Об этом сообщает BNN Bloomberg.

Рейтинговое агентство снизило рейтинг необеспеченного долга Boeing в Baa3 из Baa2. Прогноз по рейтингу отрицательный.

Снижение рейтинга отражает «неадекватную производительность» сегмента коммерческих самолетов Boeing, написал в отчете Джонатан Рут из Moody’s. По его словам, низкие показатели не позволили генерировать свободный денежный поток на уровне, ранее ожидавшемся рейтинговым агентством.

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Такое решение было принято после того, как компания Boeing заявила, что в первом квартале потратила 3,9 млрд долларов, а руководство прогнозировало еще одно «значительное» использование денежных средств в текущем периоде.

Хотя показатель первого квартала оказался меньше, чем ожидали аналитики, он привлек внимание к финансовому удару, наложенному в результате того, что авиастроитель замедлил темпы производства 737 Max, чтобы повысить качество под строгим контролем американских регуляторов после того, как в январе панель оторвалась во время полета 737 Max.

«Эти события и связанные с ними последствия помешали увеличению ежемесячного объема производства 737, что могло бы способствовать увеличению свободного денежного потока», — сказал Рут.

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Спред по облигациям Boeing с погашением в мае 2050 года увеличился на 5 базисных пунктов до 200 базисных пунктов по состоянию на 15:00 по нью-йоркскому времени, согласно данным торгов облигациям на бирже Trace. Спреды по краткосрочным долговым обязательствам также расширились.

Moody’s ожидает, что неблагоприятные факторы, связанные с сегментом, сохранятся по меньшей мере до 2026 года и что годовой свободный денежный поток компании не покроет $4,3 млрд долга, подлежащего погашению в 2025 году, и $8 млрд, подлежащего погашению в 2026 году. Moody’s ожидает, что Boeing выпустит новые долговые обязательства по финансированию дефицита.

Економічна Правда По материалам:

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